El PSRM: "La situación de la vivienda en la Región es desastrosa y los presupuestos de López Miras no la van a mejorar"

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, Miguel Ortega, ha asegurado que la situación de la vivienda en la Región de Murcia "es desastrosa". "Y estamos viendo que los presupuestos regionales de López Miras para 2024 no la van a mejorar".

"Además, el Gobierno de López Miras no da las ayudas al alquiler que financia el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las medidas que López Miras ha puesto en marcha para la compra de vivienda han fracasado", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el 90 por ciento de las políticas que está desarrollando López Miras "están destinadas a la compra de vivienda, siendo ésta la política más fracasada de todas, según los indicadores".

"Debido a las malas condiciones socioeconómicas y laborales, somos una de las comunidades con más precariedad y con peores contratos de trabajo y, por lo tanto, un tercio de la población se ve obligada a vivir de alquiler. Además, el Gobierno regional no hace absolutamente nada ante los precios desorbitados de los mismos", ha aseverado.

Por otro lado, ha apuntado que la Región de Murcia es la comunidad donde más caen las firmas de hipotecas. "En concreto, disminuyen casi un 50 por ciento, frente a una bajada del 30 por ciento a nivel nacional".

Al hilo, ha remarcado que, ante la frágil situación económica y las fuertes subidas del Euríbor, el Gobierno regional "no ha sabido hacer frente al grave problema de la vivienda en la Región de Murcia". "Mientras, anuncia ayudas para el pago de las viviendas para 27.000 ciudadanas y ciudadanos de nuestra Región, pero solo concede 135 de las 322 solicitudes del Bono Hipoteca de 300 euros", añade.

"El modelo de vivienda de López Miras no da oportunidades habitacionales a nadie. No existen políticas de vivienda pública por parte del Gobierno regional y han marginado a los ayuntamientos pequeños y medianos. En 2020, 2021 y 2022 no se calificó ninguna vivienda de promoción pública. Las únicas viviendas de promoción pública que se han construido en la Región han sido 52 en Molina de Segura y son de un proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno regional solo trabaja para los que más tienen", ha indicado.

El diputado regional también ha resaltado que la política de vivienda del Gobierno de López Miras "es nefasta". "La Dirección General de Vivienda ha sufrido un recorte para 2023 de más de 27 millones y medio de euros. Esto supone reducir casi a la mitad el dinero presupuestado para vivienda".

"El 99 por ciento del presupuesto de vivienda son las aportaciones que hace el Gobierno de España, solo el 1 por ciento son recursos propios del Gobierno regional. A esto hay que añadirle que del presupuesto de 2023 para esta área solo han gastado el 15 por ciento, el mismo porcentaje que en 2021 y 2022", ha insistido.

A continuación, ha añadido que, "al igual que pasa todos los años, estamos ante unos presupuestos en materia de vivienda sin ambición, con una nula credibilidad y que no van a resolver los problemas que tienen los jóvenes para emanciparse. Lamentablemente, quienes más lo necesitan siguen sufriendo la pésima gestión del Gobierno de López Miras en política de vivienda".

Por último, ha recalcado que los 100.000 euros que el Gobierno de López Miras ha destinado a la defensa de la unidad nacional, "estarían mejor empleados si se destinasen a cumplir el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna".