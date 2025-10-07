Publicado el Plan Regional de Servicios Sociales en lectura fácil, que beneficiará a más de 90.000 personas

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá, presenta el Plan regional de Servicios Sociales 2025-2028 en lectura fácil - EUROPA PRESS

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a partir de la colaboración con Plena Inclusión Región de Murcia, ha publicado el Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028 en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, así como para aquellos colectivos con dificultades de comprensión lectora, "plenamente accesible".

El Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028, que incluye más de 200 medidas en lectura fácil, beneficiará a más de 90.000 personas en situación de vulnerabilidad social. La titular del ramo, Conchita Ruiz, considera que esto "va a facilitar la comprensión a las personas con discapacidad intelectual y, en general, a toda la población".

Se trata de una publicación que facilita la accesibilidad cognitiva, por lo que permite acercar este plan a más personas, y lograr así una mayor difusión de la importancia de los objetivos y acciones de los servicios sociales de la Región.

Además, en su elaboración han participado personas con discapacidad intelectual, que han validado su contenido, según ha explicado en la presentación la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá.

Este documento está dirigido a que los beneficiarios del plan puedan conocer cómo se les puede ayudar desde la Comunidad y las acciones que lleva a cabo el Gobierno regional dirigidas a mejorar su calidad de vida y la de otros colectivos de vulnerabilidad.

La consejera ha destacado la importancia de que este documento "llegue a todas las personas, porque ahora, también aquellas con discapacidad intelectual, pueden conocer qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno regional para reforzar la atención social, parar ayudar a los colectivos más vulnerables".

De manera que "a partir de la lectura fácil, ya pueden comprender qué medidas incluye ese plan para responder a las necesidades que requieren de más apoyo".

Ruiz ha recordado el compromiso del Gobierno regional por seguir trabajando por la igualdad de oportunidades, y en ese sentido ha destacado la colaboración continua "con entidades como Plena Inclusión, porque contar con su apoyo es fundamental para fomentar la autonomía y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad".

LA LECTURA FÁCIL

Barberá, que ha celebrado la importancia de que este Plan se haya publicado en lectura fácil, ha señalado que se trata de una metodología que consiste "no solo en cambiar unas palabras por otras, sino cómo se construyen las frases, que no hayan muchas oraciones enlazadas y todo eso está sometido a una norma".

Otro de los textos convertidos en lectura fácil es la Ley de Autonomía, "un texto que en principio puede ser difícil de entender porque hay muchos términos jurídicos, pasa a ser comprensible y, más que eso, apetecible de leer. Porque algunas veces textos complejos, aunque nos interesen, los dejamos un poco de lado y, de esta forma, sí que nos apetece leerlo".

El Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028 beneficiará a más de 90.000 personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye más de 200 medidas, algunas de éstas ya se están aplicando, y el resto se implantarán de forma progresiva.

Destacan los planes sectoriales para la inclusión de las personas más vulnerables. Además, aborda con respuestas nuevas necesidades emergentes como las adicciones en los jóvenes, los conflictos familiares, el incremento de problemas de salud mental o la soledad no deseada de los mayores.

El documento se distribuirá por los Servicios Sociales de Atención Primaria de toda la Región y aquellas personas interesadas en conocer cuáles son las medidas y de qué manera el Gobierno regional "facilita la vida a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que necesitan apoyo y ayudas".

Algunas de las 200 medidas que ya están en marcha, ha destacado Ruiz, son "el refuerzo de los profesionales de Atención Primaria en los Servicios Sociales, la creación y ampliación de las plazas de atención residencial, centros de día, servicios de promoción de la autonomía personal en personas con discapacidad y mayores".

Un Plan que también recoge medidas enfocadas a personas mayores, las adicciones entre la población joven, conflictos familiares y otras situaciones que en estos momentos se afrontan desde el ámbito social, ha subrayado.