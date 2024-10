Puerto Lumbreras activa el Plan de Emergencias Municipal ante la alerta naranja por fuertes tormentas

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha activado el Plan de Emergencias Municipal, en fase de preemergencia, debido a la alerta naranja por la previsión de fuertes precipitaciones para este lunes por la tarde y este martes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y la teniente de alcalde y concejala de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, han mantenido una reunión de coordinación con los servicios de Emergencias, Policía Local y servicios municipales ante la previsión de lluvias torrenciales durante las próximas horas.

Túnez ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso por fuertes lluvias a alerta naranja en Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas y la comarca de Los Vélez.

"Unas previsiones con riesgo alto de tormenta y fuertes lluvias, entre las 18.00 horas y las 23.59 horas de este lunes, y que podrían alcanzar una acumulación de agua de hasta 30 milímetros en una hora, así como vientos del este y nordeste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora", ha indicado.

La primera edil ha apuntado que en la reunión de coordinación, en la que han participado el Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, Policía Local de Puerto Lumbreras y servicios municipales y sociales, se establecido un dispositivo de emergencia.

Entre las medidas preventivas destaca la "absoluta" prohibición de aparcar en las ramblas de Nogalte y Vilerda, así como en el resto de cauces, ramblas, barrancos y cruces de caminos que atraviesan el término municipal.

La alcaldesa ha especificado que, asimismo, se ha procedido al cierre de parques y jardines públicos e instalaciones deportivas municipales los días 28 y 29 de octubre. Y se ha contactado con el centro de día de personas mayores, el centro de día para personas con discapacidad y ALDEA para trasladarles las indicaciones pertinentes.

"Desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras pedimos precaución a todos los vecinos y que, en la medida de lo posible, se eviten desplazamientos innecesarios, prestando especial atención al estado de las carreteras y siguiendo siempre la información y las actualizaciones de la situación meteorológica a través de cuentas oficiales y perfiles oficiales de medios de comunicación y redes sociales".

Túnez ha asegurado que desde el Consistorio están en contacto permanente con el resto de administraciones locales y regionales para coordinar y comunicar cualquier medida que sea necesaria adoptar, "ya que tenemos que ser precavidos y actuar con prudencia ante las previsión de fuertes lluvias y tratar de reducir, así, los efectos negativos que pudieran ocasionarse".

RECOMENDACIONES

Desde el Ayuntamiento han lanzado una serie de recomendaciones entre las que se incluye evitar los desplazamientos por carretera; no usar el ascensor; no cruzar zonas inundadas donde el agua tenga corriente y no estacionar vehículos en cauces secos o en las orillas de los ríos.

Mantenerse permanentemente informado a través de los medios de comunicación de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación y retirar del exterior de la vivienda los objetos que puedan caer o ser arrastrados por el agua son otros de los consejos.

Asimismo, el Consistorio recuerda a la ciudadanía que ante cualquier emergencias se debe llamar al '1-1-2'.