Los puestos del Plan Copla abren este jueves con nueve banderas amarillas

Archivo - Bandera amarilla, que indica precaución en el baño - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia en playas del Plan Copla han abierto este jueves, 13 de agosto, con un total de nueve banderas amarillas en distintos puntos de los municipios de Cartagena y San Javier.

En Cartagena, ondea la bandera amarilla en las playas de Calblanque, Galúa, Sirenas y Entremares. En Calblanque, además, permanecen balizados en rojo 90 metros de playa junto al espigón derecho.

En San Javier, hay bandera amarilla en los puestos de vigilancia de Pedrucho Norte, Pedrucho Centro, Pedrucho Sur, Arenal Sur y Banco de Tabal. En Arenal Sur, permanecerán balizados en rojo 40 metros de playa.

La bandera amarilla indica que el baño debe realizarse con precaución.