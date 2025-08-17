Rafael Álvarez 'El Brujo' presenta en San Javier su último espectáculo 'Volar con los pies en el suelo' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rafael Álvarez 'El Brujo', un viejo conocido del Festival de San Javier, vuelve al auditorio del Parque Almansa en la noche del 19 de agosto, a las 22.30 horas, para presentar su último espectáculo, 'Volar con los pies en el suelo'.

Se trata de un montaje inspirado en los comediantes del teatro clásico y popular , parientes lejanos de los graciosos del Siglo de Oro, que como él mismo, construían su actuación mezclando fragmentos de diversas obras y se lanzaban a volar en escena confiados en las alas de su inspiración, utilizando la improvisación para conectar con la audiencia.

En 'Volar con los pies en el suelo', que sigue el esquema del monólogo al que pone música original, Javier Alejano, 'El Brujo' explora temas profundos y universales. Con la palabra y la improvisación consigue crear una atmósfera única en cada función, haciendo que cada representación sea una experiencia irrepetible.

En este espectáculo no solo actúa, sino que también comparte su visión del mundo, reflexionando sobre la vida, la muerte, el amor, la libertad y otros temas existenciales. La obra se caracteriza por su humor, su poesía y su capacidad para conectar con las emociones del espectador.

Como es habitual, Rafael Álvarez 'El Brujo' es autor, director y actor de este nuevo montaje en el que además de obras clásicas y de referencias a los comediantes del teatro clásico y popular también hay humor del siglo XXI.

Su particular manera de meter al público en el espectáculo, sus 'improvisaciones' y su manera de introducir la actualidad en cualquier contexto, con referencias a políticos y personajes de primera línea, confieren a sus espectáculos una dimensión festiva, divertida y humorística, a la que pone música su único compañero en el escenario, Javier Alejano. La sobriedad de la escenografía otorga todo el protagonismo a la palabra a este juglar del siglo XXI.