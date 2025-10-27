El Real Murcia Club de Tenis 1919 acoge el Campeonato de España Absoluto por Equipos Masculinos

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Murcia Club de Tenis 1919 se convertirá, a partir del este jueves, 30 de octubre, en la sede del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos Masculinos, que estará activo hasta el sábado, 1 de noviembre, cuando tenga lugar la final.

En esta edición la competición, que se celebra por cuarta vez consecutiva en sus pistas, mantiene el formato tradicional con emparejamientos cruzados de eliminación directa entre los equipos participantes y un cuadro de descenso. En esta categoría el Real Murcia Club de Tenis 1919 competirá contra equipos de toda España, entre los que se encuentran Club Móstoles Tenis; Real Zaragoza CT; Real Club de Tenis Barcelona 1899; Club de Tenis Chamartín; Cercle Sabadellès 1856; Club Atlético Montemar y Club de Tenis Valencia.

En el acto de presentación, el secretario de la junta directiva del Real Murcia Club de Tenis 1919, Andrés García, ha querido destacar esta nueva edición del torneo como "una nueva oportunidad de ver a algunos de los mejores jugadores del país en nuestras pistas. Es un orgullo volver a acoger el Campeonato de España y ofrecer de esta forma a los murcianos partidos únicos durante los tres días que va a durar".

El evento también ha contado con la presencia del director general de Deportes, Francisco Sánchez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Como cada año, los amantes del tenis podrán acceder de forma libre y gratuita al Real Murcia Club de Tenis 1919 para ver todos los partidos hasta completar aforo.

EL FEMENINO, EN ZARAGOZA

El Real Murcia Club de Tenis 1919 también estará presente en el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos Femeninos, aunque no se celebre en sus instalaciones.

En concreto, el conjunto murciano se trasladará hasta las pistas del Club Deportivo Stadium Casablanca, en Zaragoza, donde intentará alzarse con el trofeo de campeonas. Para alcanzar este reto deberán medirse al equipo local y a otros tan importantes como Real Zaragoza CT, Real Club de Polo; Club Atlético Montemar; Club de Tenis Valencia; Real Club de Tenis Barcelona 1899 y el Club de Tenis Chamartín.