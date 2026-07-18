Rebeca Pérez (PP) promete trabajar "con todo el esfuerzo" por Murcia en su presentación como candidata a la Alcaldía

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en su presentación oficial a la Alcaldía de Murcia por el PP - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha participado en el acto de presentación oficial de los candidatos del Partido Popular (PP) a las Alcaldías de las capitales de provincia celebrado este sábado en Santiago de Compostela en el que ha afirmado que trabajará por "con todo el esfuerzo y toda la fuerza de mi corazón".

Durante su intervención, ha destacado que el municipio "se proyecta al mundo con determinación y con firmeza". En este sentido, ha remarcado que Murcia está "en el top 21 de las ciudades más inteligentes del mundo" y se ha referido a "los investigadores y científicos que están liderando los centros de transformación tecnológica y digital".

Asimismo, ha señalado que de Murcia son el tenista Carlos Alcaraz o grupos de música "que están los primeros en las listas de reproducción de todo el país".

"Murcia está de moda", ha afirmado Pérez durante el minuto que ha tenido para intervenir en este acto 'popular'. Así, se ha presentado como "una candidata convencida de que Murcia merece todavía lo mejor y que lo mejor está por llegar".

En este sentido, Pérez ha deseado una Murcia "más fuerte y más unida", la "mejor tierra del mundo" por la que ha prometido trabajar "con todo el esfuerzo y toda la fuerza de mi corazón".

Por último, ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "la confianza" puesta en ella.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS El Partido Popular (PP) presentó este viernes a sus candidatos para las elecciones municipales de mayo de 2027 para todas las capitales de provincia y capitales de comunidades autónomas en una rueda de prensa ofrecida por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del Comité Electoral Nacional, Diego Calvo.

Actualmente, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30. Y de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas, lo que supone el 55% del total. Además, 21 de las 50 candidaturas están encabezadas por mujeres, como el caso de Murcia, lo que representa el 42% del total.

"QUIERO SEGUIR SIENDO ALCALDESA DE MURCIA"

Tras este anuncio oficial este pasado viernes, Pérez compartió en redes sociales un vídeo en el que afirma que se presenta "porque Murcia merece seguir avanzando".

"Quiero una Murcia que mira al futuro sin perder su esencia. Que aproveche todo su potencial y avance unida", continúa en esta publicación que se puede ver en su cuenta de X.

En ella, la actual alcaldesa afirma que "Murcia se construye cada día desde sus pedanías y barrios". Además, destaca que el municipio "apuesta por el talento joven y ve en el deporte una ocasión para construir una sociedad mejor".

Por último, adelanta que comienza una "nueva etapa" para "construir juntos la Murcia del futuro" y concluye con un lema: "Cuento contigo".

En el vídeo se pueden ver imágenes de su nombramiento como alcaldesa, en actos en lugares estratégicos para el Consistorio como La Cárcel Vieja o el yacimiento de San Esteban y portando a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia.