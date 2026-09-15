RedCyTI movilizará 1,69 millones en Cartagena para un Hub de Innovación Urbana

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un diálogo con el director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Púb - Diego Radames / Europa Press

MADRID/MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena ha presentado al programa RedCyTI una iniciativa con un presupuesto de 1.696.238,50 euros, de los que Red.es financiará el 60%. El proyecto contempla la creación de un Hub de Innovación Urbana-Espacio Dato especializado en defensa, seguridad y sector naval, concebido como una infraestructura tecnológica orientada a transformar los activos digitales existentes en actividad económica, experimentación y desarrollo de soluciones duales, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución del programa RedCyTI, con el que prevé movilizar más de 126 millones de euros para impulsar el desarrollo económico de las ciudades y territorios inteligentes.

El proyecto de Cartagena seleccionado se enmarca en el programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes.

El Hub de Innovación Urbana-Espacio Dato estará especializado en defensa, seguridad y sector naval y se plantea como una infraestructura tecnológica para transformar los activos digitales existentes en actividad económica, experimentación y desarrollo de soluciones duales.

La entidad pública aportará más de 94 millones de euros a través de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Según la comunidad autónoma desde la que se presente cada iniciativa, la financiación oscilará entre el 40% y el 85% del coste total, en proyectos cuyo presupuesto se sitúe entre los 1,5 y los 6 millones de euros. En el caso del proyecto seleccionado en Cartagena, la aportación de Red.es cubrirá el 60% del coste de la iniciativa.

Con esta aportación pública, unida al cofinanciamiento de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales, la iniciativa alcanzará en el plano nacional una movilización total de recursos de al menos 126 millones de euros.

Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

REDCYTI: IMPULSO A LA ECONOMÍA INTELIGENTE

Los proyectos conllevarán actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, implican también la posibilidad de crear o mejorar espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local, como regional y estatal.

Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de espacios de prueba o sandboxes para el sector de la movilidad y transporte (vehículos conectados y autónomos, drones, etc.), la creación de laboratorios urbanos de innovación, o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería o la energía.

Los criterios de otorgamiento han valorado aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad.

Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda que será licitada y ejecutada por Red.es.

POTENCIAR EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

Según la Comisión Europea, "una ciudad o territorio inteligente tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes, empresas, visitantes, organizaciones y administradores mediante la prestación de servicios digitales que contribuyan a una mejor calidad de vida".

Las actuaciones pueden darse en seis dimensiones: 'living' (asociada a la calidad de vida), 'people' (participación ciudadana), 'environment' (sostenibilidad), 'mobility' (movilidad), 'economy' (desarrollo económico) y 'governance' (gobernanza de la ciudad o territorio).

La dimensión de ciudad inteligente denominada 'smart economy', en la que se centra RedCyTI, se entiende como la intersección entre ciudad y economía, y contempla todas aquellas iniciativas que, promovidas desde las ciudades y territorios, se orientan a potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

COMPROMISO CON LAS CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES

Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, el Gobierno de España ha realizado cinco convocatorias en las que Red.es ha desempeñado un papel impulsor protagonista.

En total, se ha destinado más de 200 millones de euros --cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)-- a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional: 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas.

Además, Red.es, colabora de manera continua con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar el desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes.