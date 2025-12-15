Los regantes del Campo de Cartagena niegan que se haya ampliado el regadío

Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura - ASAMBLEA REGIONAL

Advierten de que el recorte del Trasvase haría la agricultura "inviable"

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, ha asegurado este lunes en la Asamblea Regional que la superficie regable de su comunidad "no se ha ampliado ni un metro cuadrado" desde 2017 y, por el contrario, "se ha reducido" por nuevas infraestructuras, polígonos industriales y cambios de uso de agrícola a urbano, una merma que ha cifrado en torno a ocho hectáreas.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, Martínez Madrid ha explicado la evolución del Plan de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, "que obvia el Trasvase Tajo-Segura como si no fuera usuario del Tajo. Lógicamente no hay excedente", así como la evolución del Plan del Segura: "No se han ejecutado ni todas las actuaciones, ni todas las inversiones que estaban previstas en los Planes. Y en consecuencia, así, difícilmente se van a alcanzar los objetivos, en cuanto al buen estado de las masas de agua y a satisfacer las demandas de los usuarios".

El presidente de los regantes ha sostenido, además, que el "mix" de recursos alternativos "ya se está utilizando todo" y ha recalcado que no disponen de "más agua regenerada". En este contexto, ha defendido abordar infraestructuras que permitan una extracción "controlada" de acuíferos y ha señalado que han solicitado ampliar instalaciones vinculadas a recursos salobres, sin éxito, con distintos gobiernos.

Martínez Madrid también ha comentado la evolución de las reglas de explotación del Trasvase, unas reglas que, según ha señalado, "solamente tienden a disminuir y disminuir y disminuir los volúmenes trasvasables". En esa línea, ha cuestionado la estructura de la tarifa del Trasvase, al afirmar que su comunidad paga los apartados fijos, "venga agua o no venga agua", asociados a amortización de obras y costes fijos por un volumen de referencia que, según ha denunciado, las reglas actuales "no permiten" recibir en la práctica.

En su intervención, ha puesto el foco en la planificación hidrológica del Tajo y del Segura y en el incremento de caudales ecológicos, al tiempo que ha criticado que no se haya analizado, a su juicio, el impacto del Trasvase en los objetivos ambientales dentro del plan del Tajo. Además, ha advertido de que, con los escenarios de explotación que ha expuesto, los volúmenes trasvasables se reducirían de forma que el Campo de Cartagena no podría sostener su actividad. Manuel Martínez Madrid ha sido explícito al advertir que "con las reglas propuestas para 2027, que entrarían en vigor el 1 de enero de 2028, prácticamente, la agricultura del campo de Cartagena sería inviable".

Tras su intervención, el diputado socialista Fernando Moreno ha agradecido la comparecencia y ha afirmado que su grupo comparte "mayoritariamente" lo expuesto, aunque ha reprochado a Martínez Madrid el tono mantenido en otras ocasiones. Moreno ha defendido que el Gobierno de España ha movilizado "más de mil millones de euros" para agricultura y regadíos, con más de "300 millones" para el Campo de Cartagena, y ha subrayado que la crisis del Trasvase no se debe a decisiones políticas, sino a que "hay menos agua" por el cambio climático, por lo que ha pedido acelerar alternativas como la reutilización y la desalación.

En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno ha agradecido la comparecencia y ha reconocido que lo expuesto por Martínez Madrid en la Comisión "se asemeja" en gran medida a lo que el PSOE viene defendiendo, aunque ha marcado distancias con las "acusaciones muy graves" que, según ha señalado, el compareciente ha trasladado en otras ocasiones al Gobierno de España, como que "persigue" o "asfixia" al campo,. Moreno ha defendido que "nunca" se ha invertido tanto en agricultura y regadío en la Región como con el actual Ejecutivo, al que ha atribuido "más de mil millones de euros" movilizados en los últimos años para modernización de regadíos, eficiencia hídrica, digitalización, reutilización, desalación y abaratar el coste del agua, con "más de 300 millones" destinados al Campo de Cartagena. A su juicio, completar recursos hídricos cuando el Trasvase no puede aportar agua "no es atacar a los agricultores", sino una respuesta necesaria ante una realidad climática "cambiante". En esa línea, ha sostenido que el Trasvase "no está en crisis por culpa del Gobierno", sino porque "hay menos agua", y ha pedido "decir siempre la verdad" y adaptar las políticas hídricas a esa situación.

Por parte de Vox, Antonio Martínez ha denunciado que la gestión del agua en España responde a una "jaula de grillos" política y ha alertado de un supuesto "proyecto" para "acabar con el agua" y, con ello, con la agricultura y la soberanía alimentaria. Ha cargado contra el aumento de caudales ecológicos, que ha calificado de cálculo "erróneo" y "malicioso", y ha sostenido que se ha utilizado para detraer recursos al Trasvase.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha apuntado a la evidencia de que en cabecera "hay menos agua", con datos históricos de aportaciones que, según ha dicho, muestran una tendencia a la baja. También ha introducido el debate sobre el impacto ambiental en el Mar Menor y ha señalado que la expansión del regadío intensivo en el Campo de Cartagena ha sido un factor determinante en su estado, citando estimaciones por satélite que elevan la superficie regada por encima de las previsiones iniciales.

El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha respaldado el planteamiento del compareciente y ha defendido que el Gobierno central está imponiendo decisiones "ideológicas" y "arbitrarias" sin consenso ni alternativas "viables y reales", poniendo como ejemplo los caudales ecológicos del Tajo. Asimismo, ha advertido de que, con el marco planteado, en determinados niveles de explotación el regadío del Campo de Cartagena quedaría reducido a una disponibilidad mínima de agua, y ha cuestionado que la desalación pueda ofrecer una solución inmediata.