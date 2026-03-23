La Región cerró 2025 con 2.964 demandas de disolución matrimonial, un 10,1 % menos que el año anterior

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MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la Región de Murcia se presentaron 2.964 demandas de disolución matrimonial, frente a las 3.296 registradas en 2024. La evolución interanual supone un descenso del 10,1 %, inferior al experimentado en el conjunto del país, donde los procedimientos pasaron de 95.650 a 84.424, con una caída del 11,7 %, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publican este lunes.

Destaca también que los procedimientos de disolución matrimonial los consensuados aumentaron de 1.740 a 1.867, un 7,3 % más, mientras que los no consensuados descendieron de 1.553 a 1.095, lo que representa una caída del 29,5 %.

El grueso de los procedimientos en la Región volvió a concentrarse en los divorcios. Los consensuados aumentaron de 1.646 a 1.805, lo que supone un incremento del 9,7 % y los convierte en la única categoría principal que crece en 2025. En cambio, los divorcios no consensuados descendieron con más intensidad, al pasar de 1.505 a 1.051, un 30,1 % menos.

También bajaron las separaciones. Las consensuadas pasaron de 94 a 62, con una reducción del 34 %, mientras que las no consensuadas descendieron de 48 a 44, un 8,3 % menos. Las nulidades matrimoniales, por su parte, se situaron en 2, frente a las 3 registradas el año anterior.

La comparativa con la media estatal muestra, sin embargo, que la litigiosidad de la comunidad autónoma siguió situándose por encima del promedio nacional. La tasa regional fue de 186,5 demandas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española se situó en 171,9. Un año antes, Murcia también presentaba un nivel superior al nacional, con 210,1 asuntos por cada 100.000 habitantes frente a 196,7.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Baleares (207,7) demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3. Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.

AUMENTAN LOS ACUERDOS EN GUARDIA, CUSTODIA Y ALIMENTOS DE HIJOS

La evolución de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de los asuntos relativos a guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales muestra una tendencia similar. En conjunto, estos procedimientos pasaron de 3.645 en 2024 a 3.126 en 2025, lo que supone un descenso del 14,2 %.

Dentro de este grupo, los procedimientos contenciosos se redujeron de 2.385 a 1.829, con una caída del 23,3 %, mientras que los procedimientos consensuados aumentaron ligeramente, al pasar de 1.260 a 1.297, lo que supone un incremento del 2,9 %.

En 2025 se presentaron en la Región de Murcia 846 demandas de modificación de medidas no consensuadas, frente a las 1.126 de 2024, lo que supone un descenso del 24,9 %. Por el contrario, las modificaciones de medidas consensuadas aumentaron ligeramente, al pasar de 444 a 459, un 3,4 % más.

También los procedimientos relativos a guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales muestran esa misma pauta. Los no consensuados descendieron de 1.259 a 983, lo que representa una reducción del 21,9 %, mientras que los consensuados aumentaron de 816 a 838, con un incremento del 2,7 %.

En conjunto, los datos de 2025 reflejan una reducción general de la litigiosidad en materia de familia en la Región de Murcia, acompañada de un aumento o estabilidad de los procedimientos consensuados, tanto en las disoluciones matrimoniales como en los asuntos vinculados a los hijos. Esta evolución explica que la disminución global de asuntos se deba principalmente al descenso de los procedimientos contenciosos, mientras que los tramitados de mutuo acuerdo mantienen una tendencia al alza.