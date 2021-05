La Región insiste en rechazar Pfizer para la segunda dosis a menores de 60 años ya vacunados con AstraZeneca

Archivo - Imagen de la vacunación contra el Covid-19 de un agente de la Policía Local de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

López Miras avanza que la Región se prestará voluntaria para probar el pasaporte Covid que está pilotando la UE

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno murciano pedirá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este miércoles por la tarde poder administrar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas menores de 60 años que ya han recibido una primera dosis de esta farmacéutica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recordado que este martes tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública en la que el Ministerio de Sanidad propuso administrar la vacuna de Pfizer como segunda dosis a menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca.

La Región, al igual que otras seis comunidades, mostró su oposición a esta decisión al considerar que "no tiene el consenso científico-sanitario suficiente, ya que la Agencia Europea del Medicamento respalda la administración de la segunda dosis de AstraZeneca". El Gobierno murciano apuesta por esta posibilidad para aquellas personas que deseen vacunarse de la segunda dosis de forma voluntaria.

Esta decisión será elevada este miércoles por la tarde a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y Pedreño ha explicado que la razón de esta postura es "clara: esta alternativa no está en consonancia con la Agencia Europea del Medicamento, ni con las investigaciones recientes ni tampoco con el criterio de las sociedades científicas que apuestan por aplicar la segunda dosis de AstraZeneca".

Además, explica que los datos de efectividad con la segunda dosis de AstraZeneca "son muy positivos frente a la infección, la hospitalización y el fallecimiento por Covid". Incluso, destaca que ha arrojado buenos resultados respecto a la protección frente a la trasmisión.

Al ser preguntado por si la Región puede desmarcarse de la decisión nacional, Pedreño ha señalado que en el Consejo Interterritorial "se llegarán a los acuerdos, que interesa que sean unánimes, y que el consenso sea similar para cualquier ciudadano de este país". En cualquier caso, ha admitido que "dependemos de un órgano central en el que debemos cumplir, más o menos, un criterio de unanimidad".

"Si ahora ponemos Pfizer, vamos a ralentizar el proceso de vacunación, porque podríamos usar Pfizer para primeras o segundas dosis de las personas a las que les corresponde", según Pedreño, quien se pregunta "qué hacer con las de AstraZeneca", de las que hay unas 63.000 almacenadas.

Los grupos esenciales (como policías o profesores) que deberían empezar a recibir la segunda dosis la semana que viene, Pedreño ha señalado que el servicio de vacunas ya está preparando los listados y se les pondrá la vacuna que sea consensuada.

En un contacto con los medios de comunicación durante el acto oficial de inauguración de la 41º Feria Internacional de Turismo (Fitur) y al ser preguntado por la postura del Gobierno murciano respecto a la administración de la segunda dosis a los menores de 60 años que ya han sido vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, López Miras ha asegurado que esta postura será la que le indiquen los profesionales sanitarios, así como sus técnicos en epidemiología y Salud Pública.

"Y lo que nos dicen los profesionales sanitarios y los científicos es que no hay razones para no suministrar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que es segura", según López Miras, quien ha recordado que en el Reino Unidos se ha vacunado al 100% de la población mayor de 30 años con AstraZeneca y "no ha habido ninguna reacción adversa y, ahora mismo, es uno de los países más inmunizados y en los que menos muertes hay de todo el mundo".

Además, el Ejecutivo murciano preguntará este miércoles al Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial, "que explique los criterios que siguen para distribuir las vacunas de uno u otro laboratorio a las diferentes comunidades autónomas", según Pedreño.

CURSO ESCOLAR Y PASAPORTE COVID

Respecto al Consejo Interterritorial conjunto de Sanidad y Educación que se celebrará este miércoles para abordar el inicio de curso, López Miras ha avanzado que el Gobierno murciano va a escuchar lo que va a proponer el Ministerio de Educación. "En una comisión mixta de Salud y Educación de la Región de Murcia se hará también esa propuesta o las alegaciones al plan establecido", ha remarcado.

A este respecto, Pedreño apostado por mantener una distancia de un metro en las aulas, "según la evidencia", aunque cree que también se deberán establecer criterios unánimes en el Consejo Interterritorial.

En cuanto al pasaporte Covid que se está probando en la UE, López Miras ha señalado que Murcia, como la comunidad autónoma "más segura de España ahora mismo", es partidaria a esta medida y se presentará como voluntaria.

Además, ha señalado que los plazos que sigue la Región y su hoja de ruta en cuanto a la vacunación le han ser "optimista". A su juicio, en un plazo relativamente corto de tiempo, la mayor parte de la población de la Región estará inmunizada y, por tanto, "no se va a producir una discriminación", que es lo que más le preocupa a la hora de poner en marcha ese pasaporte Covid.

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

Respecto a la situación de la pandemia, según los datos del Servicio de Epidemiología, Pedreño ha subrayado que la Región continúa registrando una de las mejores evoluciones del país, pero ha seguido haciendo un llamamiento a la prudencia para no dar "pasos atrás".

En concreto, la Región registró este martes una incidencia de 66 casos por cada 100.000 habitantes acumulados a 14 días y de 35,5 casos acumulados a los 7 días.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La Consejería de Salud continúa con la agenda prevista en lo que respecta a la campaña de vacunación, con más de 100.000 personas citadas esta semana, tanto en los puntos de vacunación masiva como en los centros de salud. Este miércoles están citadas más de 14.000 personas en diez centros de salud, especialmente del área del Noroeste, así como en puntos masivos de Lorca, Murcia, Cartagena y torre Pacheco.

Además, se está vacunando en los tramos de edad de 70 a 79 años, de 60 a 69 años y de 50 a 59 años, tanto con la primera como con la segunda dosis.

Este martes por la tarde se inició la prueba piloto del sistema de autocita para recibir la vacuna contra el Covid-19. Este sistema está disponible en la web de 'murciasalud' y desde la aplicación móvil de cita previa. De esta forma, la persona de la franja de edad a la que se dirija puede solicitar su cita a través de Internet y elegir también los horarios disponibles.

Las pruebas han comenzado en Puerto Lumbreras, para población de entre 50 y 59 años. Se han citado unas 1.800 personas y se les administrará la vacuna el próximo sábado de 9.00 a 15.00 horas en el polideportivo de la localidad. Este martes ya se registraron más de 800 personas que recogieron su cita a través de este sistema que todavía está en fase de pruebas. Posteriormente, Pedreño ha anunciado que el sistema se hará extensivo a otros municipios de forma progresiva y cree que ayudará a agilizar el proceso.

Por otro lado, a día de hoy ya se ha vacunado al 93% de los mayores de 70 años; al 79% del tramo de 60 a 69 años; y continúa la vacunación en el tramo de 50 a 59 años. En concreto, 612.990 personas de la Región ya han recibido la vacuna y, de ellas, 196.422 tienen la pauta completa.

Ha añadido que, a partir de la semana que viene, las personas mayores de 60 años que no se hayan vacunado, bien porque han cambiado de opinión o porque no se ha podido contactar con ellos, podrán llamar al teléfono '900-121212' para dar sus datos y se les llamará para citarlos. A este respecto, ha precisado que hay unas 30.000 personas de entre 60 y 69 años que no se han vacunado todavía.

Finalmente, Pedreño ha hecho un llamamiento para que se respeten los horarios de vacunación.