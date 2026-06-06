La Región lidera el ranking nacional de alumnado en Primaria y en Secundaria que participa en programas bilingües

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera el ranking nacional de alumnado en Primaria y en Secundaria que participa en programas bilingües, de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, según la estadística de las enseñanzas no universitarias en lenguas extranjeras del curso 2024-2025, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El 98,7 por ciento de los alumnos de Primaria estudia materias en lengua extranjera, muy por encima de la media nacional, que es el del 40 por ciento. En el caso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la Región es la primera comunidad en número de alumnado en programas bilingües, con un 66,5 por ciento del alumnado, por encima de la media nacional, que es superior al 30 por ciento.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que "estos datos confirman que la Región de Murcia es referente nacional en la enseñanza de idiomas y en la implantación de programas bilingües. Lideramos los rankings nacionales tanto en Primaria como en Secundaria gracias a la apuesta del Gobierno regional por la enseñanza de idiomas, al compromiso de los docentes, de los equipos directivos, alumnados y familias, que tienen claro que el aprendizaje de lenguas es una herramienta clave para el futuro de los estudiantes".

El cien por cien del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, etapa en la que comienza el contacto con una lengua extranjera, cursa otro idioma en la Región de Murcia, mientras que la media nacional es del 84 por ciento.

En Primaria, el 32,4 por ciento del alumnado de la Región estudia una segunda lengua extranjera, con lo que ocupa el tercer lugar en el ranking nacional, 18,4 puntos más que la media nacional (14 por ciento). En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua extranjera, como asignatura optativa, en ESO, la Región ocupa también el tercer puesto nacional, con un 57,4 del alumnado, cerca de 20 puntos por encima de la media del conjunto de España.

Por otro lado, respecto a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Región estudiaron en el curso 2024-2025, un total de 7.813 personas. La lengua extranjera más estudiada es el inglés, seguida del francés, alemán e italiano.