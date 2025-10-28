La Región de Murcia desarrolla alrededor de 400 estudios de investigación relacionados con el cáncer

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, participó hoy en el IV Congreso de Supervivientes de Cáncer ‘Llenos de vida’, organizado por la Fundación Sandra Ibarra. En la imagen, el presidente junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y Sa- ANGELA ORTIZ

La Región de Murcia tiene en marcha actualmente alrededor de 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 80 de ellos relacionados con el cáncer de mama.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha dado a conocer esta cifra durante la inauguración hoy en Murcia del IV Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida', de la Fundación Sandra Ibarra.

"Son proyectos de investigación centrados en aumentar la supervivencia frente al cáncer, en mejorar la calidad de vida de los pacientes y en contribuir a la prevención", ha informado el máximo responsable autonómico. Los resultados de dichos proyectos son especialmente relevantes, ya que permiten a los pacientes tener acceso temprano a tratamientos innovadores y beneficiarse de nuevas terapias.

Además, el presidente ha subrayado que "los avances en la lucha contra el cáncer en nuestra Región son indiscutibles si miramos las cifras" y ha precisado que "detrás de los números hay profesionales entrenados y una sociedad que ha apostado por ciencia y por esperanza".

"Detrás de cada cifra hay personas, hay historias, hay familias que han vivido el miedo, que han afrontado la incertidumbre y que, gracias al trabajo conjunto, hoy pueden volver a mirar al futuro con ilusión", ha añadido durante su intervención.

López Miras también ha informado de que "en la Región de Murcia estamos haciendo seguimiento a unos 800 niños y jóvenes que han superado el cáncer, para evitar secuelas en su transición a la vida adulta". Y, ha apuntado que, "la supervivencia es, precisamente, uno de los ejes del plan oncológico regional en el que estamos trabajando".

En ese esfuerzo, ha agregado, "la colaboración con entidades como la Fundación Sandra Ibarra es esencial", ya que su trabajo "es pionero a la hora de dar visibilidad a los supervivientes, y nos inspira a trabajar desde la empatía y desde la escucha".

En el discurso de bienvenida, la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra ha hecho referencia a lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama en Andalucía, "que ha dejado a miles de mujeres sin la información y el seguimiento médico que necesitaban", ha afirmado.

Ibarra ha destacado la importancia de la detección precoz en el cáncer de mama, que detectado a tiempo puede alcanzar una tasa de supervivencia del 90%. "Cada día de retraso cuenta. Cada llamada que no se hace, puede cambiar una vida. La detección precoz salva vidas, y ninguna mujer debería perder la suya por un fallo del sistema. Siempre estaremos al lado de los pacientes", ha afirmado.

Además, ha explicado que desde la Fundación siempre han trabajado en la defensa de los derechos de los pacientes y supervivientes de cáncer y por eso "toca levantar la voz no solo para señalar lo que ha fallado, sino para reclamar soluciones y compromisos reales", destacando la necesidad de reforzar los programas de cribado y "garantizar que lo ocurrido no vuelva a repetirse ni en Andalucía ni en ninguna otra Comunidad".

IV CONGRESO DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 'LLENOS DE VIDA'

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro que cuenta con una trayectoria de 17 años sumando esfuerzos frente al cáncer, con campañas de prevención, sensibilización e investigación. Su IV Congreso de Supervivientes de Cáncer reúne a expertos, pacientes, familiares y cuidadores con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas que han superado un cáncer.

Siguiendo con el trabajo realizado desde hace años a través de la Escuela de Vida de la Fundación, este Congreso trata de abordar, así como ofrecer apoyo, alternativas y soluciones a las necesidades físicas, emocionales y sociales de los supervivientes tras el alta médica, que no supone el final de la enfermedad. Uno de los principales objetivos es lograr la creación de modelos asistenciales específicos para supervivientes de cáncer que partan de la humanización de la sanidad.

"La supervivencia hoy día es un éxito clínico que merece celebrarse. Pero seguimos sensibilizando e insistiendo en que el final del tratamiento no debe suponer el final de la atención: los supervivientes enfrentan una 'nueva normalidad' llena de desafíos físicos, emocionales y sociales que requieren un acompañamiento constante", ha afirmado Sandra Ibarra.

TASAS DE SUPERVIVENCIA Y APUESTA INVESTIGADORA

En la Región de Murcia, el 85,5 por ciento de los menores que sufren cáncer lo superan, y la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60 por ciento a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional.

El Gobierno regional mantiene una apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer, liderada por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y articulada a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Esta apuesta está reforzada por dos proyectos estratégicos: la Unidad de Fases Tempranas en el Hospital Virgen de la Arrixaca y la próxima creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.

Por una parte, la Unidad de Fases Tempranas trabaja actualmente en más de 28 ensayos clínicos en fase I con más de 60 pacientes reclutados. El objetivo es el desarrollo de investigación experimental con nuevos medicamentos: primera administración en humanos, búsqueda de dosis efectiva, seguridad y tolerancia.

Por otra parte, el proyecto 'Sinergia en Salud', impulsado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) y el SMS, va a permitir la creación de la 'Unidad Coordinada de Investigación de los Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia' con el fin de garantizar una planificación, ejecución y finalización más eficiente de los ensayos clínicos en las áreas VI y VII. Su puesta en marcha durante 2026 coordinará la investigación entre esas áreas de Salud.