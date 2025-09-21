La Región de Murcia estará este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitodo un boletín por fenómenos adversos de nivel amarillo, en concreto por lluvias y tormentas, que afectarán este domingo a la Región de Murcia.

La alerta por lluvias, por una precipitación acumulada en una hora de litros por metro cuadrado, afectará al Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas de las 14.00 a las 21.00 horas; y el aviso por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, estará activo en la misma franja en las comarcas antes mencionadas.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.