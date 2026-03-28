MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia estará este domingo en alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su último boletín informativo.

De este modo, en el Altiplano y la Vega del Segura se registrarán fuertes vientos de componente norte con rachas de hasta 70 km/h, de las 6.00 a las 16.00 horas de este domingo, con una probabilidad del fenómeno de entre el 40 y el 70 por ciento.

Respecto al aviso amarillo por fenómenos costeros, el Campo de Cartagena y Mazarrón registrarán viento del norte de 40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta 3 metros, desde las 16.00 a las 00.00 horas.