La Región de Murcia exporta en el primer semestre casi 7.000 millones y mantiene su balanza comercial en positivo

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha alcanzado los 6.999,6 millones de euros de exportaciones en el primer semestre, lo que supone un descenso del 5,7%, y mantiene su balanza comercial en positivo con el 3,6% del total del país, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, con los datos de los primeros seis meses de 2025, la Región de Murcia disfruta de un saldo positivo en su balanza comercial con el exterior de 51 millones de euros frente al déficit que sufre el conjunto de España, que asciende a 25.113 millones de euros.

Por su parte, las importaciones realizadas por la Región de Murcia sumaron 6.948,6 millones de euros, cifra un 6% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

En el primer semestre, alimentación, bebidas y tabaco alcanzaron los 3.964,2 millones en exportaciones frente a los 1.195 millones de importaciones, lo que arroja un saldo positivo de 2.769,2 millones.

Además, la comunidad exportó productos energéticos por valor de 1.076,8 millones frente a 3.906,5 millones de importaciones con un saldo negativo de 2.829,7 millones. Por último, exportó productos químicos por valor de 767,3 millones frente a 586,9 millones, lo que arroja un saldo positivo de 180,4.

En España, el déficit comercial se situó en el primer semestre del año en 25.113 millones de euros, lo que supone un aumento del 58,7% respecto al saldo negativo de 15.822 millones del mismo periodo de 2024.

Este resultado fue consecuencia del aumento de las exportaciones de mercancías españolas en un 1% en los seis primeros meses del ejercicio, hasta los 197.151 millones de euros, la segunda mayor cifra para un primer semestre, y del aumento de las importaciones en un 5,4%, hasta sumar 222.263,6 millones de euros.