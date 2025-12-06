Región de Murcia Film Commission presenta desde este lunes la ampliación del catálogo de localizaciones en Focus London

Imagen de una de las reuniones celebradas en la pasada edición de Focus London - CARM

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia Film Commission presenta el lunes y el martes su ampliación del catálogo de localizaciones para atraer rodajes en Focus London, el mercado de referencia y punto de encuentro de profesionales del sector audiovisual internacional, donde los asistentes pueden reunirse con creadores de contenido y facilitadores de más de un centenar de países.

De hecho, este encuentro se ha convertido en punto de atracción de miles de profesionales de la producción de todas las industrias creativas de la pantalla, incluidas películas, televisión, publicidad, animación y juegos. Esta feria se caracteriza por contar con los localizadores que se encargan de buscar los escenarios de los rodajes de las grandes producciones de los próximos años.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "damos un paso más en la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission presentando la ampliación de nuestro catálogo de localizaciones en Focus London. Nuestra presencia forma parte del trabajo para atraer rodajes a la Región de Murcia y es la tercera vez que participamos, centrándonos en localizadores y productoras anglosajonas".

La Región de Murcia Film Commission cuenta con una agenda para Focus London en la que hay cerradas una decena de encuentros directos con localizadores ingleses y norteamericanos y también participará en encuentros colectivos junto a otras film commissions españolas.