La Región de Murcia fue la sexta comunidad en la que se recogieron más residuos por persona en 2023, con 504,2 kilos

MADRID/MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia fue sexta la comunidad autónoma que recogió la mayor cantidad de residuos por persona en 2023, con 504,2 kilos, lo que supone un 3,32% menos que el año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, los habitantes de la Región de Murcia generaron 785.500 toneladas de residuos en 2023, repartidos entre 707.400 toneladas de residuos mezclados; 27.100 toneladas de vidrio; 24.500 toneladas de papel y cartón; así como 22.300 toneladas de envases mixtos.

Por otro lado, la Región fue la séptima comunidad autónoma que menos residuos municipales recogió en 2023, con un total de 785.500 toneladas.

En España, las empresas gestoras de residuos municipales recogieron 22,4 millones de toneladas de residuos en 2023, un 3,1% menos que en el año anterior. De estos, 17 millones de toneladas correspondieron a residuos mezclados y 5,4 millones a residuos de recogida separada.

En términos per cápita, en España se recogieron 464,3 kilogramos de residuos por persona y año, un 4,2% menos que en 2022.

Del total de residuos por persona y año, 353,1 kilogramos correspondieron a residuos mezclados y 111,2 kilogramos a recogida separada. Entre estos últimos, se recogieron 31,8 kilogramos de Papel y cartón, 32,2 de residuos de Animales y vegetales, y 19,3 kilogramos de Vidrio.

Los residuos recogidos de forma separada de Animales y vegetales aumentaron un 6,0% en 2023 y los de Papel y cartón un 1,8%. Por el contrario, los de Vidrio disminuyeron un 5,5%.

Las comunidades autónomas que más residuos municipales recogieron durante 2023 fueron Andalucía (4,6 millones de toneladas), Cataluña (3,3 millones) y Comunitat Valenciana (2,7 millones).

Por tipo de material, Cataluña registró la mayor cantidad de recogida de Papel y Cartón (409,1 miles de toneladas) y de Vidrio (199,8 miles de toneladas), mientras que Comunidad de Madrid destacó por la mayor recogida de Envases Mixtos (219,3 miles de toneladas).

En términos per cápita, Illes Balears recogió la mayor cantidad de residuos por persona (661,4 kilogramos) en 2023. Por el contrario, en Comunidad de Madrid se recogió la cifra más baja (378,6 kilogramos).