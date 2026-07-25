La Región de Murcia moviliza 20 efectivos para colaborar en la lucha contra el fuego en Ávila y Madrid

Salida desde la base Brimur en Cieza de los vehículos del contingente enviado por la Región - CARM

MURCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha movilizado este sábado un dispositivo de ayuda para colaborar en la lucha contra el fuego en Ávila (Castilla y León) y Madrid, formado por 20 bomberos y técnicos, que se desplazan con nueve vehículos y un helicóptero, han informado fuentes del Gobierno regional.

Sobre las 11.10 horas ha partido hacia Ávila y Madrid el dispositivo de ayuda movilizado por el Gobierno regional para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a ambos territorios y que se han situado en el nivel 3 de emergencia.

Forman parte del contingente 12 bomberos forestales (BRIMUR), dos agentes medioambientales, dos capataces coordinadores, un técnico de extinción, un oficial de seguridad, un oficial de enlace y un analista, además de un helicóptero -que ha salido a las 12.00 horas-, dos vehículos autobombas y siete ligeros. Su destino es el puesto de mando de Navaluenga, en el sector del incendio que afecta a la provincia de Ávila.

El dispositivo está coordinado desde las consejerías de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias y de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

El consejero Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha recordado que "la Región de Murcia, siempre que es posible, coopera con las comunidades afectadas por el fuego o que se enfrenten a situaciones de especial gravedad" y ha recordado que en las emergencias "es fundamental estar unidos y luchar todos contra los incendios".

El consejero ha recordado que no es la primera ocasión en la que Región de Murcia moviliza sus recursos para ofrecer ayuda en emergencias de este tipo. La última vez fue la semana pasada para combatir el incendio forestal declarado en Teruel y el pasado verano con motivo de la emergencia en Extremadura.

El envío de este contingente no afecta a la capacidad de respuesta de la Comunidad ante posibles incidencias que pudieran surgir en la temporada de alto riesgo de incendios forestales.