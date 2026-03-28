La Región de Murcia presenta en Madrid su modelo de drenaje sostenible como ejemplo de adaptación al cambio climático

Imagen de las obras del sistema de drenaje sostenible desarrollado por el Gobierno regional en el polígono industrial El Saladar I, en Lorquí - CARM

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia continúa consolidando su posición como referente en gestión eficiente del agua y adaptación al cambio climático mediante el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a reducir riesgos y mejorar la resiliencia del territorio.

En este contexto, el director general del Agua, José Sandoval, ha participado en la reunión de revisión anual de rendimiento de los programas FEDER y FTJ, celebrada en Madrid y organizada por la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda.

Durante el encuentro, y en el marco de la sesión dedicada a la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos naturales, la Región de Murcia presentó una de sus actuaciones más innovadoras: el sistema de drenaje sostenible desarrollado en el polígono industrial El Saladar I, en Lorquí.

Se trata de un proyecto que combina soluciones basadas en la naturaleza con actuaciones de ingeniería hidráulica para reducir el riesgo de inundaciones en entornos industriales. La actuación permite la laminación de avenidas, reducir arrastres en viales y recuperar la funcionalidad del drenaje natural, con una capacidad de almacenamiento cercana a los 50.000 metros cúbicos en un ámbito de aproximadamente 80.000 metros cuadrados.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad urbana mediante la creación de zonas verdes accesibles y la revegetación con especies autóctonas, lo que favorece la integración de la infraestructura en el entorno y su uso por parte de la ciudadanía.

Sandoval destacó que "la Región de Murcia está demostrando que es posible compatibilizar el desarrollo económico con la protección frente a inundaciones y la adaptación al cambio climático", y añadió que "apostamos por soluciones innovadoras, eficientes y que pueden replicarse en otros territorios".

La participación en este encuentro "refuerza el papel de la Región de Murcia como referente europeo en resiliencia hídrica y gestión sostenible del agua. Esta presencia permite colaborar activamente en el intercambio de buenas prácticas y en la definición de las políticas de agua y clima de la Unión Europea", destacan desde el Gobierno regional.