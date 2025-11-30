La Región de Murcia promociona sus hortalizas de invierno en la feria 'Good Food Show Winter' de Reino Unido

El Secretario General De La Consejería De Agua, Agricultura, Ganadería Y Pesca, Francisco González Zapater, En El Stand De Proexport En La Feria Internacional 'Good Food Show Winter' De Birmingham. - CARM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia refuerza su posicionamiento como referente agroalimentario europeo con su participación en la 'Good Food Show Winter', una de las ferias gastronómicas más destacadas del Reino Unido, que se celebra en Birmingham.

En esta cita las hortalizas de temporada adquieren un papel central, especialmente aquellas que lideran la exportación murciana durante los meses de invierno, como las hortalizas de hoja, lechuga en sus distintas variedades, brócoli, coliflor o kale.

La participación en esta feria, promovida por el Gobierno regional, tiene como objetivo "fomentar el consumo de hortalizas murcianas en supermercados, restaurantes e industria alimentaria del Reino Unido, un mercado estratégico para el sector hortofrutícola regional", explicó el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater.

El Reino Unido es el tercer destino de exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia, con 268.039 toneladas y un valor de 411,7 millones de euros el pasado año. Fue además el principal país cliente fuera de la Unión Europea.

"Gracias al impulso y colaboración del Gobierno regional, los productores de la Región de Murcia podrán, a través del stand de Proexport, llevar a cabo show cookings, tapas, ensaladas y cremas vegetales elaboradas con productos frescos cultivados en la Región de Murcia durante la temporada de invierno", detalló el secretario general.

Los asistentes también podrán llevarse recetas basadas en frutas y hortalizas de temporada, además de conocer la apuesta de los productores murcianos por la innovación y la sostenibilidad en los sistemas productivos. Esta acción permitirá reforzar la marca 'Grown in Spain' (Cultivado en España) y mejorar su posicionamiento entre profesionales de la restauración, supermercados, importadores e industria procesadora del Reino Unido, así como fortalecer lazos comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio.

LÍDERES EN EXPORTACIONES

La Región de Murcia mantiene su liderazgo nacional en exportaciones agroalimentarias, superando los 2.668 millones de euros, y con un crecimiento continuo en valor gracias al esfuerzo de empresas y agricultores.

En el ámbito de frutas y hortalizas, las exportaciones aumentan un 8,5 por ciento en valor, consolidando a la Región como uno de los territorios más competitivos de Europa. Alemania, Francia y Reino Unido continúan como principales destinos, mientras que mercados como Estados Unidos han incrementado sus compras en más de un 180 por ciento.