La Región de Murcia refuerza su posicionamiento en los países nórdicos con dos acciones de promoción en Dinamarca

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Region de Murcia participa del 19 al 22 de febrero en dos acciones promocionales en Dinamarca, en el recinto MCH Messecenter Herning, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino turístico de referencia en los países nórdicos.

La primera de las actuaciones tuvo lugar el 19 de febrero y consistió en un 'workshop' profesional, MCH Travel Connect, durante el cual el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) pudo llevar a cabo reuniones individualizadas con turoperadores, agencias de viajes y otros prescriptores representantes del mercado nórdico para generar oportunidades de negocio y reforzar las relaciones comerciales. En este taller, el Itrem contó con la colaboración de Hotelania.

Además, del 20 al 22 de febrero, la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes participa en la Ferie for Alle, considerada la feria de turismo más importante de Escandinavia. Durante el evento, dirigido al público final, el Itrem dispone de un mostrador propio, acompañado por Hotelania y UGOLF, bajo el paraguas de Turespaña y a través de la Oficina Española de Turismo en Copenhague.

En este encuentro, la Comunidad promociona la totalidad de la oferta turística experiencial de la Región, poniendo en valor productos como el turismo activo y de naturaleza, el golf, la gastronomía, el bienestar y las experiencias auténticas, junto a un clima favorable durante todo el año y una oferta cultural diversa.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, afirmó que se trata "de acciones estratégicas, debido a la importancia creciente de los mercados nórdicos para el destino".

En este sentido, y según los últimos datos de la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), los países nórdicos se situaron en 2025 como el quinto mercado emisor de turismo internacional a la Región, con 71.796 visitantes que generaron un impacto económico total de 83,1 millones de euros.