La Región de Murcia registra en agosto 273.396 pensiones con una cuantía media de 1.230,59 euros

Archivo - Silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en la Región de Murcia se situó en 273.396 a 1 de agosto de 2026, un 2,03% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la comunidad se situó en los 1.230,59 euros, lo que representa un incremento interanual del 5,14%, si bien la cuantía continúa por debajo de la media estatal, que es de 1.373,44 euros.

De las pensiones registradas en la Región, hay 32.957 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.142,50 euros al mes--; 164.580 con una pensión por jubilación --1.428,51 euros al mes-- y 62.259 con una pensión por viudedad --905,87 euros al mes--.

Además, hay 11.905 personas que perciben una pensión por orfandad --503,68 euros al mes-- y 1.695 a favor de familiares --759,65 euros al mes--.

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.