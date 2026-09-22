La Región de Murcia registra el verano más cálido de los últimos 66 años, con una media de 26,8 grados

Presentación del balance climático del verano y la predicción estacional del otoño por el delegado territorial de AEMET en Murcia, Juan Esteban Palenzuela. - EUROPA PRESS

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado este verano el periodo estival más cálido de, al menos, los últimos 66 años, con una temperatura media de 26,8 grados centígrados, lo que supone una anomalía de 2,3 grados respecto al promedio del periodo de referencia 1991-2020, según el balance climático presentado este martes por el delegado territorial de AEMET en Murcia, Juan Esteban Palenzuela.

El verano de 2026, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, ha superado así el anterior récord registrado el pasado verano, cuando la temperatura media alcanzó los 26,7 grados.

Por meses, junio tuvo un carácter muy cálido, con una temperatura media de 24,9 grados y una anomalía de 2,7 grados; julio fue extremadamente cálido, con 28,5 grados de media y una anomalía de tres grados, convirtiéndose en el mes de julio más cálido de, al menos, los últimos 66 años; mientras que agosto fue muy cálido, con una media de 27,3 grados y una anomalía de 0,6 grados.

Palenzuela ha destacado además la persistencia durante el trimestre de temperaturas máximas y mínimas por encima de los valores habituales, con 83 episodios de temperaturas máximas y 82 de mínimas por encima de lo normal.

Entre los episodios cálidos más destacados se encuentra el registrado entre el 14 y el 25 de julio, que fue el más intenso del verano, y el comprendido entre el 29 de julio y el 19 de agosto, que fue el más largo.

El día más cálido del verano fue el 23 de julio, cuando se alcanzaron 44,7 grados en la estación de Caravaca de la Cruz. Por su parte, la temperatura mínima más baja del trimestre se registró el 29 de agosto, con 10 grados en la estación de Jumilla "El Albal", un valor que constituye una efeméride de temperatura mínima en este observatorio.

La persistencia del calor también se reflejó en las noches tropicales. Murcia registró 79, Alcantarilla 72 y San Javier 74, mientras que las noches tórridas alcanzaron las 18 en Murcia, diez en Alcantarilla y 18 en San Javier.

En este sentido, Palenzuela ha señalado que "los diez veranos más cálidos se han producido en el siglo XXI". A nivel nacional, AEMET ha confirmado que el verano de 2026 fue el más cálido de la serie histórica desde 1961, con una temperatura media de 24,5 grados y una anomalía de 2,4 grados.

UN VERANO SECO, PERO CON RÉCORD DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

En cuanto a las precipitaciones, el verano ha tenido un carácter muy seco en el conjunto de España, mientras que en la Región de Murcia el comportamiento ha sido desigual según los meses.

Junio fue muy seco, con apenas 1,7 litros por metro cuadrado de precipitación media; julio tuvo un carácter normal, con 1,5 litros por metro cuadrado, y agosto fue húmedo, con 16,7 litros por metro cuadrado debido principalmente a los episodios tormentosos registrados durante la segunda mitad del mes.

Las mayores cantidades acumuladas durante el verano se concentraron en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, donde se superaron los 50 litros por metro cuadrado, mientras que los valores más bajos se localizaron en el tercio suroriental de la Región, con acumulaciones inferiores a cinco litros.

La precipitación máxima mensual de la red de AEMET se registró en agosto en la estación de Moratalla-Parque de Bomberos, con 76,5 litros por metro cuadrado. Asimismo, la máxima precipitación acumulada en diez minutos fue de 13,6 litros por metro cuadrado, registrada el 10 de agosto en Benizar, en Moratalla.

El trimestre dejó además 29 días de tormenta, el segundo verano con más jornadas de este tipo de la serie. En total se contabilizaron 6.471 descargas eléctricas, de las que 425 correspondieron a junio, 337 a julio y 5.709 a agosto.

Según los datos facilitados por AEMET, este ha sido el verano con mayor número de descargas eléctricas de la serie 2000-2025, mientras que las registradas en agosto constituyen un nuevo máximo para cualquier mes de esa serie. El día con mayor actividad eléctrica fue el 10 de agosto, con 3.610 descargas.

SEPTIEMBRE MANTIENE TEMPERATURAS MUY ELEVADAS

El comportamiento cálido se ha prolongado durante los primeros días de septiembre. Entre el 1 y el 19 de septiembre, la Región ha registrado una temperatura media de 24,5 grados, con una anomalía de dos grados y un carácter muy cálido.

El valor máximo de este periodo se alcanzó el 8 de septiembre, con 40,2 grados en Molina de Segura, mientras que también se han registrado numerosas noches con carácter tropical.

En cuanto a las precipitaciones, durante los primeros 19 días de septiembre se ha acumulado una media regional de 16,6 litros por metro cuadrado, equivalente al 59 por ciento del valor de referencia. Si no se produjeran nuevas precipitaciones, septiembre terminaría con un carácter pluviométrico seco.

EL AÑO HIDROLÓGICO, LIGERAMENTE HÚMEDO HASTA SEPTIEMBRE

Respecto al año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2025, el conjunto de España presentaba hasta el 15 de septiembre una precipitación acumulada de 643 litros por metro cuadrado, ligeramente por encima de los valores normales.

En la Región de Murcia, el comportamiento ha sido variable a lo largo del año. Octubre tuvo carácter húmedo; noviembre fue extremadamente seco; diciembre y enero fueron muy húmedos; febrero tuvo un comportamiento normal; marzo fue muy húmedo; abril, húmedo; mayo, normal; junio, muy seco; julio, normal, y agosto, húmedo.

De mantenerse la ausencia de precipitaciones durante el resto de septiembre, este mes finalizaría con carácter seco.

AEMET PREVÉ UN OTOÑO MÁS CÁLIDO DE LO NORMAL

De cara al próximo trimestre, las previsiones apuntan a una alta probabilidad de que el último trimestre del año sea más cálido de lo normal. Según la información del Servicio de Cambio Climático de Copernicus manejada por AEMET, existe una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que el periodo se sitúe entre el 30% de los trimestres más cálidos.

En cuanto a las precipitaciones, para el periodo de septiembre a noviembre existe un 40% de probabilidad de que el trimestre sea más húmedo de lo normal en la zona.

A nivel nacional, AEMET sitúa en un 60-70% la probabilidad de que el otoño climatológico sea más cálido de lo normal, mientras que para el trimestre octubre-diciembre la probabilidad de temperaturas superiores a las habituales alcanza el 70% en buena parte del país.

Palenzuela también ha explicado que, si se dan las condiciones de inestabilidad necesarias, la Región cuenta con algunos de los ingredientes que pueden favorecer episodios importantes de precipitación para este último trimestre del año.

En concreto, ha señalado que la temperatura del agua del mar se encuentra muy por encima de los valores normales, lo que supone un aporte adicional de energía y humedad.

"Si se diese esa situación, es decir, las condiciones meteorológicas acompañasen, pues podríamos tener episodios extremos en cuanto a precipitación o muy severos en cuanto a precipitación durante el otoño", ha explicado.

No obstante, ha advertido de que no es posible determinar ahora cuándo ni dónde podría producirse un episodio de estas características, ya que la predicción de una DANA presenta una dificultad especialmente elevada.

"Una situación de DANA es una situación muy complicada de prever, incluso de un día para otro, porque pequeñas desviaciones en la posición del núcleo frío de la DANA en niveles medios altos de la atmósfera implica cambios de centenares de kilómetros donde va a descargar más o menos", ha señalado.

En este sentido, ha diferenciado la predicción de una DANA de otros fenómenos meteorológicos, como una ola de calor, una situación de viento intenso o una precipitación asociada a otros sistemas, al considerar que la incertidumbre aumenta notablemente en el caso de estas depresiones aisladas.