La Región de Murcia rozará el lleno hotelero en los días clave de Semana Santa

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, junto a la alcaldesa, Noelia Arroyo, en el acto de entrega de la Onza de Oro ante la patrona, la Virgen de la Caridad - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado este Viernes de Dolores que la Región de Murcia volverá a tener datos turísticos "muy positivos" esta Semana Santa, y que, en los días más señalados, los hoteles de Murcia, Cartagena y Lorca rozarán el lleno, según ha informado el Gobierno autonómico.

López Miras ha trasladado estas estimaciones en Cartagena, durante su asistencia al tradicional acto de entrega de la Onza de Oro y al encuentro con la Virgen de la Caridad, patrona de la ciudad, acompañado por la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"Las previsiones de ocupación turística están prácticamente al 95 por ciento para los días clave en Murcia, Cartagena y Lorca, y en el resto de la Región estarán por encima del 80%", ha señalado López Miras, para quien estas previsiones reflejan que "la Semana Santa, además de pasión, identidad y cultura, es sinónimo de turismo, de oportunidades y de crecimiento para la Región de Murcia".

Igualmente, los campings y los alojamientos rurales prevén colgar el cartel de completo durante estas fechas, a lo que se sumarán las reservas de última hora, que tradicionalmente elevan los niveles de ocupación.

"Van a ser unos días de tradición, de alegría y de identidad, en los que vamos a demostrar al mundo entero en qué creemos y cómo hemos pasado ese legado de generación en generación", ha insistido López Miras.

El presidente ha recordado que "en Cartagena ha empezado la Semana Santa antes que en cualquier otro lugar de España", ya que durante la pasada madrugada recorrió la ciudad el Vía Crucis del Cristo del Socorro.

Además, ha puesto en valor el acto de la entrega de la Onza de Oro, "en el que la alcaldesa simboliza esa ayuda económica al Santo y Real Hospital de Caridad para cuidar a los enfermos".

La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con más fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional de España, en concreto seis: Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Cieza y los tambores de Mula.