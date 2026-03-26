'Región de Murcia Suena' busca a una banda emergente regional para actuar en el Warm Up

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MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y el festival Warm Up han lanzado la segunda convocatoria de la plataforma 'Región de Murcia Suena' con la que apoyar el desarrollo de bandas emergentes aprovechando la relevancia del festival, donde compartirán cartel con The Kooks, Guitarricadelafuente, Ultraligera, Bloc Party o Lori Meyers entre otros.

Tras la gran acogida de la primera edición, en la que participaron más de 80 bandas, arranca esta segunda con el fin de continuar dando visibilidad y proyección a solistas o grupos emergentes de la Región de Murcia y facilitar su profesionalización y crecimiento en el panorama musical nacional e internacional, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "ponemos en marcha esta nueva edición de 'Región de Murcia Suena' para aprovechar el potencial y relevancia del festival en el lanzamiento de grupos y solistas regionales. Damos voz a los talentos emergentes y les apoyamos para que avancen en su profesionalización brindándoles oportunidades como compartir cartel con algunas de las bandas más importante del panorama nacional e internacional".

En concreto, la plataforma 'Región de Murcia Suena' abre el plazo de inscripción hoy, 26 de marzo, y permanecerá abierto hasta el 3 de abril. Las bandas interesadas deberán consultar las bases de la iniciativa y completar el formulario para optar a premios en metálico y actuaciones. Tres de las propuestas serán seleccionadas como bandas finalistas y recibirán 600 euros cada una en concepto de premio.

Podrán participar en esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, bandas o artistas emergentes mayores de 18 años procedentes, al menos en un 50 por ciento de sus componentes, de la Región de Murcia o que tengan relación directa y demostrable con la Región.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se publicarán todas las bandas participantes en la web de Warm Up Estrella de Levante. A partir de ese momento, tanto el público como un jurado profesional conformado por un miembro de Producciones Baltimore, el crítico Alberto Frutos y Guille Solano, de Sistema Nervioso -banda ganadora de la primera edición de 'Región de Murcia Suena'-, participarán en la votación para seleccionar a las tres bandas finalistas.

Los tres proyectos musicales seleccionados participarán en directo en la gran final, que se celebrará el jueves 16 de abril en la Sala REM. Tras la gran final, el jurado seleccionará la banda ganadora que pasará automáticamente a formar parte del cartel de Warm Up Estrella de Levante 2026.