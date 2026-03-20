La Región de Murcia es la tercera CCAA con mejor percepción ciudadana sobre su sistema de salud

Archivo - Un equipo de cirugía endocrina del hospital Virgen de la Arrixaca durante una intervención quirúrgica - CARM - Archivo

MADRID/MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mejor percepción ciudadana sobre su sistema de salud, con un 61,8% de valoraciones positivas entre la población, que considera que el sistema funciona "bastante bien" o "bien, aunque son necesarios algunos cambios".

Esta cifra posiciona a la comunidad 10,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, establecida en el 51,6%, y solo por detrás de Cantabria (66,4%) y La Rioja (64,1%) en el ranking de satisfacción territorial.

Así se desprende de los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el ámbito de la Atención Primaria, la Región destaca por presentar una de las tasas de éxito más elevadas del país en el acceso al médico de familia, ya que el 66% de los ciudadanos manifiesta haber podido consultar con su facultativo siempre que lo ha necesitado en el último año.

Asimismo, Murcia se encuadra en el grupo de comunidades donde coinciden puntuaciones medias elevadas en la valoración general junto con altos porcentajes de satisfacción entre los usuarios directos del servicio de centros de salud, superando el promedio español en ambas variables.

Respecto a la comparación con el resto del Estado, los ciudadanos murcianos mantienen una opinión mayoritariamente de igualdad en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos, con un equilibrio entre las posiciones positivas y negativas. Esta percepción de "igualdad" es la respuesta predominante en dimensiones como los medios técnicos y la organización del sistema sanitario regional.

Por último, el informe subraya que Murcia presenta una de las tasas de aseguramiento privado más bajas de España, con el 12,3% de la población con seguro médico privado, situándose en el extremo opuesto a regiones como Madrid o Cataluña.

DATOS NACIONALES

Casi el 75 por ciento de la población prefiere ser ingresado en un hospital público, 11 puntos más que en 2015 (62,9%), según el informe, que destaca que este es el ámbito sanitario donde el sistema público ha experimentado el crecimiento más sólido en las preferencias de la población en la última década.

Según la recopilación publicada este viernes, la preferencia por el ingreso privado ha caído del 30 por ciento al 23,8 por ciento actual en 10 años. La diferencia entre la población que manifiesta preferencia por la sanidad pública y aquellos que prefieren la sanidad privada ha pasado de 32,9 puntos porcentuales (pp) en 2015 a 50,1pp en 2025, aunque la brecha máxima se observa en 2022 (54,8pp), por lo que se ha producido un pequeño estrechamiento en esta diferencia en los tres últimos años.

No obstante, la población general sigue manteniendo una clara preferencia en 2025 por los centros públicos para los tres niveles asistenciales que se analizan: atención primaria, atención hospitalaria (hospitalización y consultas externas) y urgencias. El 69% de las personas entrevistadas refirieron que si tuvieran que utilizar las consultas de Atención Primaria acudirían a un centro público frente al 28,9 por ciento que iría a un centro privado.

La diferencia más pequeña se encuentra en las consultas externas hospitalarias, donde hasta un 41,1 por ciento de personas entrevistadas acudirían a un centro privado frente a un 56,5 por ciento que irían a uno público.

Mientras que en la atención hospitalaria y de urgencias la preferencia por lo público ha crecido significativamente desde 2015, en la Atención Primaria se registra un ligero repunte de la opción privada en el último trienio (alcanzando su máximo histórico del 28,9%). La preferencia por la AP pública se ha mantenido muy estable en la última década, moviéndose siempre en el entorno del 68-70%. Sin embargo, se observa un aumento de la opción privada después de la pandemia pasando del 23,8% en 2019 (valor mínimo de la serie) a un 28,9% en 2025.

La evolución de la preferencia en el caso de las urgencias sigue un patrón similar al de la hospitalización. Las Urgencias públicas han ganado peso en la elección de los ciudadanos, pasando de un 61,9% de preferencia en 2015 a un 70,1% en 2025. Aunque se observa un ligero estrechamiento de la diferencia entre ambas opciones en el último año debido a un repunte de la opción privada en el último año (del 26,2% al 27,1%).

UN 30% DE LA POBLACIÓN TIENE SEGURO PRIVADO

Un 20,4% refiere disponer de un seguro médico privado contratado de manera individual (por ellos mismos o por algún familiar) y un 10,3% contratado por su empresa, habiéndose producido en los últimos años un aumento de la población que declara disponer de un seguro privado.

A partir de 2018, es posible analizar separadamente el tipo de contratación de estos seguros privados; desde entonces, las personas que declaran disponer de un seguro contratado por ellos mismos o por un familiar ha pasado del 13,7% al 20,4%, mientras que quienes cuentan con un seguro contratado por su empresa prácticamente se han triplicado en este mismo periodo (del 3,5 al 10,3% respectivamente).

En la mayoría de las CCAA la cobertura sanitaria pública se sitúa en valores entre el 98% y el 100%, con la excepción de Melilla (94,8%) que puede estar afectada por el tamaño muestral de la encuesta en las ciudades autónomas.

Existe una enorme variabilidad regional en la declaración de seguros médicos contratados individualmente o por algún familiar. Destacan por situarse en valores por encima de la media nacional Baleares (28%), Cataluña (26,7%) y Madrid (26,6%), aunque el máximo se sitúa en Melilla (37,7%) este dato puede estar afectado por el tamaño muestral como hemos comentado anteriormente.