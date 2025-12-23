La Región registra el mayor número de parejas de buitre leonado de su historia

Uno de los buitres leonados liberados - CARM

LORCA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llevado a cabo hoy en las inmediaciones del embalse de Valdeinfierno, en Lorca, la liberación de tres ejemplares juveniles de buitre leonado recuperados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. Dichos ejemplares fueron encontrados en distintos puntos de la Región de Murcia, desnutridos y con diferentes lesiones.

Los tres buitres liberados hoy llegaron al Centro de El Valle durante los meses de noviembre y diciembre tras ser localizados en distintos puntos del territorio regional. Dos de ellos fueron encontrados en infraestructuras viarias, uno sobre la autovía A-30, en el término municipal de Alcantarilla, y otro en un puente de la A-7, en el municipio de Murcia, mientras que el tercero fue rescatado en el término municipal de Águilas. En todos los casos presentaban cuadros severos de desnutrición y deshidratación que impedían su supervivencia en el medio natural.

Tras su ingreso en El Valle, los ejemplares recibieron atención veterinaria especializada, tratamiento de fluidoterapia y suplementación vitamínica, además de una dieta adaptada para recuperar su condición corporal. En la actualidad tienen un peso de 6,7, 8,3 y 8,5 kilogramos, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Una vez estabilizados, los ejemplares fueron trasladados a instalaciones específicas de rehabilitación, donde recuperaron plenamente su capacidad de vuelo antes de ser devueltos a la naturaleza.

Previamente a la suelta, los ejemplares fueron marcados con una anilla, lo que permitirá realizar un seguimiento en caso de futuras observaciones o recuperaciones. Este tipo de actuaciones, coordinadas por el equipo técnico del Centro de El Valle, son clave para conocer la evolución de la especie y mejorar su conservación.

MÁS DE 300 PAREJAS REPRODUCTORAS

López Miras ha subrayado que la liberación de estos tres ejemplares coincide con un hito histórico para la especie, puesto que, desde hoy, la Región de Murcia tiene 319 parejas reproductoras de buitre leonado, "la mayor cifra desde que se tienen registros".

En 2003, cuando se inició la serie histórica, apenas se contabilizaban 29 parejas reproductoras y ahora la Región de Murcia cuenta con una población de 774 buitres leonados censados.

"Entre todos hemos conseguido lo que nos propusimos: que la Región de Murcia volviera a ser uno de los hábitats por excelencia del buitre leonado", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional.

López Miras ha destacado que los datos reflejan una evolución especialmente positiva en la última década. Así, en 2014 se contabilizaban 85 parejas reproductoras, una cifra que en sólo diez años se ha casi cuadriplicado, con un crecimiento en términos relativos del 275 por ciento.

Este crecimiento poblacional ha ido acompañado de una evolución muy positiva de la reproducción de la especie. El año 2024 fue el mejor ejercicio en cuanto a reproducción, con el mayor número de parejas incubando y 270 pollos censados, un indicador clave que garantiza la continuidad de la especie y refuerza su buen estado de conservación en la Región.

López Miras ha afirmado que estos resultados son fruto "del compromiso del Gobierno regional con el medio ambiente, con su entorno natural y con la conservación de su ecosistema", así como "del trabajo de muchos profesionales a los que debemos dar las gracias".

En este sentido, ha querido agradecer expresamente la labor de "los técnicos y profesionales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, los agentes medioambientales, los técnicos de fauna, de quienes participan en los programas de seguimiento biológico y de todos los profesionales de la Consejería de Medio Ambiente".

45 BUITRES RECUPERADOS EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

Los técnicos del Centro de El Valle han recuperado a un total de 45 ejemplares de buitres leonados en los últimos ocho años. Incluyendo a los tres animales liberados hoy, durante este año se procedido a la suelta de un total de siete ejemplares de esta especie.

El buitre leonado es una de las grandes aves planeadoras de la península ibérica, y puede alcanzar los 2,5 metros de envergadura y un peso de hasta 9 kilos. Es capaz de recorrer largas distancias en busca de alimento y de desempeñar un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas como especie carroñera.