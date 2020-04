La Región tiene el tercer índice más bajo de capacidad de contagio pero Salud pide "prudencia"

La Plaza de las Flores, vacía durante el estado de alarma, en Murcia (España) a 22 de marzo de 2020. - Edu Botella - Europa Press

Las residencias de mayores suman 19 fallecidos, uno más, y la Consejería ya ha denunciado a 392 personas por incumplir el aislamiento

MURCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado que el índice reproductivo del coronavirus está por debajo de 1 en la Región de Murcia, el tercer menor índice por comunidades, algo que es "positivo" porque quiere decir que la capacidad que tiene un enfermo de contagiar a otra persona se encuentra por debajo de la unidad, pero ha evitado triunfalismos y ha pedido "prudencia".

"Esto, en teoría, va a permitir poco a poco que se vaya evitando que se contagie gente", según Villegas. No obstante, ha advertido que esto no quiere decir que "estemos saliendo" de la situación de crisis. "Yo sería el primero al que le encantaría decir que estamos saliendo de la situación preocupante y peligrosa en la Región", admite.

Ha reconocido que la pandemia ha golpeado a la Región "con menos intensidad" que al resto de comunidades y que "hemos tenido fortalezas que están poniendo en valor el trabajo hecho en la Región". Pero ha advertido que la Región está en un "precipicio" porque hay mucha población que no ha pasado la enfermedad y es vulnerable.

"En otras comunidades han tenido mucha más afectación y pueden tener mucha más defensa colectiva, pero nosotros no", según Villegas, quien advierte que en la Región "somos muy vulnerables ahora mismo a que bajemos la guardia y tengamos un pico de la enfermedad como han tenido otras autonomías".

Por eso, ha instado a tener mucha prudencia. "Somos los más interesados en que esto tenga la menor repercusión social", ha señalado, pero un relajamiento en el confinamiento "puede suponer un riesgo que nos haga perder lo que estamos avanzando". Por tanto, cuanto más confinamiento hay, "más tiempo nos da para tener un sistema sanitario más fuerte, más material y más investigación".

EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS

Los últimos datos disponibles, relativos a las 21.00 horas de este jueves, reflejaban un total de 1.145 afectados por coronavirus en la Región; con 1.009 casos activos, 284 de ellos ingresados y 57 en la UCI. Los 725 pacientes restantes se encuentran en aislamiento en su domicilio. Asimismo, hay 46 fallecidos en la Región, a los que el Gobierno regional ha querido honrar este viernes con el luto oficial decretado y colocando las banderas a media asta.

A esta lista de fallecidos se ha unido este viernes un médico que estaba ingresado en el Hospital Reina Sofía que estaba ingresado por complicaciones del COVID-19, a cuya familia ha transmitido el pésame. En concreto, el médico fallecido, que tenía 59 años y padecía patologías previas, trabajaba como internista y en urgencias del Hospital Quirónsalud de Murcia, según ha podido saber Europa Press.

Por otro lado, ha señalado que había 261 profesionales sanitarios con resultado positivo, de los que 185 eran del Servicio Murciano (SMS) y, en concreto, 151 eran personal sanitario.

En lo que respecta a la plantilla del SMS, desde que se inició la pandemia ha pasado de 23.500 trabajadores a 24.739 profesionales, de forma que se han reforzado especialmente en lo que respecta al personal sanitario, es decir, facultativos, médicos de familia, preventivistas, intensivistas y medicina interna, personal de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.

En cuanto a las residencias de mayores y centros sociosanitarios, hay 46 trabajadores contagiados por coronavirus y 122 residentes. En total, hay 19 residentes fallecidos, uno más que este jueves. "Estamos interviniendo en todas las residencias y en todos los centros de forma progresiva y en una intensidad derivada de la presencia de casos positivos o brotes de infección", ha añadido.

A este respecto, Villegas ha garantizado que la información que se da sobre el número de fallecidos en las residencias es "transparente" y ha asegurado que la Consejería no tiene "ningún interés" en ocultar ningún dato. "No se puede gestionar lo que no se conoce, y eso es una premisa desde mi llegada a la Consejería", ha afirmado, para remarcar que también se pueden dar casos de fallecimientos por otras causas ajenas al COVID-19 y se contabilizarán correspondientemente.

Por otro lado, ha insistido en que no está indicado someter a los test a la población que se encuentra asintomática, tal y como dicen los expertos, porque no hay posibilidad de detectar el virus hasta que transcurre una ventana de tiempo.

LOS TEST RÁPIDOS SE ESTÁN VALIDANDO

Villegas ha subrayado que la Consejería está validando los test de diagnóstico rápido recibidos para garantizar su "absoluta fiabilidad" antes de comenzar con su aplicación. "Tenemos que conocer su sensibilidad para el diseño más adecuado del protocolo de realización", afirma Villegas, quien señala que esta labor se está realizando en los hospitales de la Arrixaca y Morales Meseguer.

El test que detecta precozmente el virus es el PCR, que la Comunidad sigue realizando en tres centros de la Región "al ritmo que nos permiten los kits diagnósticos y, en ocasiones, hasta los reactivos necesarios para su realización". En este tipo de pruebas, el virus se detecta a partir de las 24 horas del contagio.

Los test rápidos, en cambio "detectan la respuesta inmune del organismo a la presencia del virus", por lo que necesitan dejar pasar más tiempo, siete u ocho días desde el contagio, hasta que aparezcan los anticuerpos. "Si lo hacemos antes de los 7 días es más que probable a que salga negativo aunque la persona esté contagiada", advierte.

Villegas ha garantizado que los test rápidos adquiridos por el Gobierno regional son de una marca validad por el Gobierno chino. No obstante, ha remarcado que hay muchas casas que lo comercializan y cada una ofrece una sensibilidad diferente. "Las casas hablan de 85 o 90% de sensibilidad, pero la realidad es que están por debajo de eso", según Villegas, quien explica que en Madrid eran tan bajas "como para que no tuvieran mucho valor".

Ha señalado que la labor de los equipos de Atención primaria está constituyendo un "auténtico dique de contención" a la propagación del virus. De hecho, destaca que ya son más de 14.000 las persnas que se tienen monitorizadas como "casos posibles" de COVID-19 que están guardando aislamiento, y los contactos estrechos de esos presuntos casos se elevan a 18.000, que también están guardando cuarentena.

"En esta labor debemos colaborar todos", según Villegas, quien lamenta que ya se han denunciado a la Delegación del Gobierno, a día de hoy, a un total de 392 personas que han incumplido el aislamiento en estos días por "falta de compromiso social".

Por último, Villegas ha recordado que este jueves se celebró el Día Mundial con Autismo, y ha señalado que los niños con TEA "nos están dando a todos una lección" en esta situación. Ha recordado que las familias que tienen algún miembro con TEA o conductas disruptivas a los que el confinamiento puede agravar la situación, "han sido autorizados a circular por las calles, siempre que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio", y ha hecho una llamada a la empatía respecto a esta excepción.

Respecto a la previsión del final del confinamiento, villegas ha confirmado que se hará de forma progresiva porque "no puede ser que en una situación de población vulnerable salgamos todos en desbandada porque podría suponer un segundo pico igual o peor". No obstante, ha precisado que se trata de un tema competencia del Estado, aunque el Gobierno murciano tiene sus "ideas" al respecto y las expondrá en el comité interterritorial.