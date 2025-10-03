Regresan las visitas guiadas gratuitas al Palacio Ibn Mardanís, en Monteagudo (Murcia)

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Ibn Mardanís, en la pedanía murciana de Monteagudo, volverá a abrir sus puertas este sábado, a las 10.00 horas, para acoger una visita guiada gratuita con el fin de dar a conocer el legado del Rey Lobo y promover la participación ciudadana y el turismo cultural en la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto 'Las Fortalezas del Rey Lobo', ha recordado que "se trata de hacer partícipes a murcianos y visitantes de este importante complejo arqueológico que el Ayuntamiento está recuperando y poniendo en valor, consolidándose como un referente cultural y turístico en el municipio, en el Sitio Histórico de Monteagudo y Cabezo de Torres".

Así, las visitas guiadas gratuitas se retomarán todos los sábados, a las 10.00 horas, con itinerarios que parten del Centro de Visitantes de Monteagudo, para contextualizar el momento histórico del Palacio Ibn Mardanís y recorrer el camino hasta el Castillejo, haciendo paradas de interpretación con explicaciones en puntos de interés histórico y arqueológico.

Ya en el Palacio Ibn Mardanís, los visitantes conocerán las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para recuperar este monumento y disfrutar de las vistas a la huerta, al castillo y al Cristo de Monteagudo.

En octubre de 2024, y tras finalizar los trabajos de excavación y recuperación en el recinto inferior del Castillejo, se abrió al público este espacio cultural que acoge actividades como visitas teatralizadas al anochecer, conciertos o talleres infantiles.