Reingresan en prisión por una requisitoria los dos acusados de matar a una pareja de ancianos en Sangonera

Publicado 18/10/2019 17:11:33 CET

MURCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acusados de matar a una pareja de ancianos, mayores de 80 años, en su domicilio de Sangonera la Seca (Murcia), han quedado en libertad provisional por estos hechos, ya que en este momento de la investigación no existen testigos de los hechos. No obstante, al tener una requisitoria y al no haber riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas han reingresado en prisión.

Se está a la espera del resultado de las pruebas biológicas y de criminalística, según informa la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil detuvo este miércoles al hijo y al yerno de los ancianos, mayores de 80 años, que presuntamente fueron hallados muertos, con signos de violencia, en su domicilio el pasado domingo.

El arresto del hijo y la pareja sentimental de éste, por un presunto delito de homicidio, se realizó este miércoles por la tarde en Caudete. Los cadáveres del matrimonio se encontraron en su casa de la pedanía murciana de Sangonera la Seca y presentaban heridas de arma blanca.

Sobre los dos detenidos pesaba una requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplimiento de una sentencia firme de dos años de prisión, por el Juzgado de lo Penal 6 de Murcia.

Ambos cumplían la pena en el centro penitenciario de Fontcalent y tras su último permiso penitenciario no habían regresado a la cárcel.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial este viernes, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almansa (Albacete), en funciones de guardia. La comitiva judicial se trasladaba a las 12.00 horas hasta el hospital donde uno de ellos está ingresado para tomarle declaración. Se ha negado a declarar.

Al segundo detenido, hijo de los fallecidos en Sangonera, se le ha tomado declaración en sede judicial y se ha negado a declarar.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almansa ha acordado el reingreso en prisión de los dos en cumplimiento de la requisitoria que pesaba sobre los mismos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almansa se inhibirá en favor del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia, donde están abiertas las diligencias previas correspondientes por los hechos ocurridos en Sangonera La Seca, quedando por tanto estas dos personas a disposición del juzgado de Murcia a los efectos oportunos.

Está previsto que esta misma tarde el detenido que permanecía ingresado en el hospital sea trasladado hasta el Centro Penitenciario de Fontcalent.