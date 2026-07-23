La renovación del Museo de la Huerta de Alcantarilla culmina con su reapertura al público - CARM

ALCANTARILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Museo de la Huerta de Alcantarilla ha reabierto sus puertas tras las obras de remodelación ejecutadas con una inversión cercana a los tres millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, asistió este jueves al acto de reapertura de este espacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación ha incluido la rehabilitación de distintos edificios y áreas expositivas, entre ellas el espacio dedicado a la tejeduría, que se convertirá en un aula didáctica, así como la adecuación de la barraca huertana, el ventorrillo y la antigua oficina de turismo, según ha informado la Comunidad.

También se han restaurado la fachada principal y las cubiertas, se ha instalado un nuevo cerramiento perimetral y se ha conectado el museo con el Parque del Acueducto.

El proyecto incorpora además mejoras en accesibilidad, con la adaptación de aseos, recorridos y señalización, así como la implantación de tecnologías para la interpretación de los contenidos.

A su vez, contempla actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, entre ellas la renovación de los sistemas de iluminación y riego para reducir el consumo de agua y energía.

Durante la reapertura, Ortuño ha afirmado que la remodelación "permite poner en valor uno de los grandes referentes del patrimonio etnográfico de la Región de Murcia, mejorando al mismo tiempo su accesibilidad, su funcionalidad y su capacidad para ofrecer una experiencia turística más atractiva".

El consejero ha añadido que esta actuación contribuye a la oferta de turismo cultural de la Región y a preservar uno de los espacios representativos de las tradiciones de la huerta murciana.