La residencia creativa de Neuróticas Anónimas en el Centro Párraga concluye con el estreno de 'Krakatoa'

Imagen de Neuróticas Anónimas durante sus ensayos en el Centro Párraga para el estreno de 'Krakatoa - COMUNIDAD

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes acoge este viernes, Día Mundial del Teatro, el estreno de 'Krakatoa', de Neuróticas Anónimas, que supone la culminación de la residencia creativa que están desarrollando durante toda esta semana en el Espacio 0.

La pieza está interpretada por Mariela Lucas y Carmen Lilian Sosa y es una propuesta escénica de autoficción que combina el humor, la nostalgia, el amor, el miedo y el dolor como ingredientes principales de la vida.

La obra parte de la coincidencia en el tiempo de la maternidad de una de las protagonistas y la pérdida de la madre de la otra, con texto de Carmen Lilian Sosa y Natalia Yurena.

Con dirección de Encarna Illán, Pepa Castillo y Natalia Yurena, voz y música de Yolanda Vuelta e iluminación de Jesús Palazón, 'Krakatoa' atraviesa la muerte y el posparto, el encuentro con la infancia que fue, los vínculos con las madres y los reencuentros con las heridas abiertas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "desde el Centro Párraga contribuimos al desarrollo de la creación contemporánea con residencias creativas como la que está desarrollando esta semana Neuróticas Anónimas, al igual que la semana pasada lo hizo la actriz y creadora escénica murciana Estela Santo. Facilitamos que nuevas propuestas escénicas evolucionen en nuestro centro y lleguen al público".

La residencia de Neuróticas Anónimas en el Centro Párraga concluye este viernes, con el estreno de 'Krakatoa' a las 20.00 horas, con todas las entradas agotadas, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Neuróticas Anónimas nace en 2024 a través de su primer proyecto 'Krakatoa', aunque sus integrantes cuentan con grandes recorridos vitales escénicos y artísticos. En la compañía confluyen el talento de cada una de ellas, que se pone al servicio de la creación colectiva.

Directoras, actrices, dramaturgas, los papeles se intercambian dependiendo de las necesidades de cada proyecto y el imaginario se construye a través de las miradas y las experiencias de cada una, donde al final, el todo es mucho más que la suma de sus partes.

Regidas bajo la filosofía del trabajo colectivo y la creación común, Neuróticas Anónimas apuesta por un tipo de teatro en el que la experiencia humana se sitúa en el centro, un lugar donde retomar los orígenes del teatro para, de algún modo, pensar el mundo.