Un restaurador atribuye a Nicolás Salzillo la autoría del Cristo de las Ánimas de la iglesia de San Javier

Cristo de las Ánimas

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El restaurador e investigador Juan Antonio Fernández Labaña atribuye al escultor italiano Nicolás Salzillo, padre de Francisco Salzillo, la autoría del Cristo de las Ánimas de la iglesia de San Javier, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Fernández Labaña dirigió el proceso de recuperación de la talla, que se llevó a cabo en 2021 a instancias del Ayuntamiento de San Javier, a través de la Dirección General de Bienes Culturales.

Entonces no puedo determinar la autoría de la obra y ha sido durante la elaboración de su tesis doctoral cuando el estudio sobre los principales escultores que trabajaron en la ciudad de Murcia a lo largo del siglo XVII le ha permitido asignar la autoría del Cristo de las Ánimas a Nicolás Salzillo.

Según han explicado desde el Consistorio, el investigador ha conseguido demostrar con precisión las semejanzas técnicas y formales que presenta el Cristo de las Ánimas con otras obras del escultor, como los apóstoles del paso de la Cena de Lora o Nuestro Padre Jesús de la Merced.

La policromía, las carnaciones y detalles de acabados como cabellos y barbas, anatomía de los tobillos, del torso, el sistema circulatorio o las gotas de sangre y hematomas de la piel constatan, a juicio del restaruador, la autoría del autor italiano que a finales del siglo XVII se trasladó de Nápoles a Murcia en busca de trabajo.

El autor data la obra en los primeros años de la producción escultórica del escultor (entre 1700 y 1710), lo que encajaría con la construcción de la iglesia parroquial de San Javier, de principios del siglo XVIII.

Fernández Labaña desconoce por el momento quién pudo encargar la imagen con destino a este templo, del por entonces denominado "partido San Javier, en el campo de Cartagena".

La autoría imprime aún más valor a esta obra relevante por tratarse de una escultura articulada en los brazos, cuyo sistema de articulación original se conserva perfectamente íntegro.

Esta movilidad tenía como objetivo que el Viernes Santo pudiera ser desclavada de la cruz, transformándose en un Cristo yacente, lo que "lo convierte en una joya del patrimonio escultórico en madera policromada de la Región de Murcia y de España".

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado la importancia que ha tenido la restauración de esta talla para San Javier y ha reconocido su "satisfacción" por el anuncio hecho por Labaña en su tesis doctoral, "que aporta aún más interés y valor a esta obra emblemática para San Javier".

Por su parte, el concejal de Cultura, David Martínez, ha añadido que este descubrimiento "corrobora la hipóstesis de que San Javier fue una importante parroquia del campo murciano y disfrutó en el pasado de una Semana Santa momumental como denota la autoría de este Cristo, la del Nazareno de Nicolás de Bussy o de la imagen perdida de la Dolorosa, de Salzillo".

A partir de ahora, Juan Antonio Fernández Labaña, que obtuvo sobresaliente cum laude con su tesis 'Aproximación a los sistemas constructivos de los principales escultores que trabajaron en la ciudad de Murcia en el siglo XVIII: Nicolás de Bussy, Nicolás Salzillo, Antonio Dupar, Francisco Salzillo y Roque López. Una nueva vía de investigación de la escultura en madera policromada murciana', pretende seguir estudiando al Cristo crucificado.

En este sentido, ha planteado tanto a la parroquia como a la Concejalía de Cultura su colaboración para llevar a cabo nuevos estudios científicos que complementen los datos existentes en torno a la pieza, con el fin de realizar un estudio monográfico en torno a la figura de Nicolás Salzillo, pero centrado en el Cristo.

"Un estudio cuya finalidad es poner en valor esta extraordinaria obra a través de una posterior publicación que recoja todos los datos del estudio, a la que se sumará una conferencia en la que serán expuestos los resultados", han señalado las mismas fuentes.