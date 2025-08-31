El reto 'Murcia muéveté' fomenta la movilidad sostenible con premios por pedalear, caminar o usar el transporte público

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz ha presentado el reto 'Murcia muéveté', que premiará caminar por el municipio y usar la bicicleta y el transporte público. De esta forma, el Ayuntamiento de Murcia busca fomentar la movilidad sostenible y animar a los murcianos a utilizar alternativas más saludables en sus desplazamientos.

A través de la aplicación móvil 'Liight', se registrará la actividad de los participantes, lo que les permitirá acumular puntos y avanzar en el ranking a cuantos utilicen el código de reto murcia25, computando los desplazamientos que se realicen dentro del municipio.

Podrán participar los mayores de 16 años, que se enfrentarán a pequeños retos que habrán de superar para incrementar su puntuación y entrar en el sorteo de premios como entradas de cine, relojes de pasos, gorras, camisetas y productos de comercios locales.

Muñoz animó a los murcianos a sumarse a esta iniciativa de la Oficina de la Bicicleta y dirigirse a disfrutar de las más de 300 actividades de la Feria caminando o subidos en su bicicleta, vehículo de movilidad personal o transporte público, lo que permitirá lograr una ciudad más sostenible y amable, al tiempo que se realiza ejercicio físico, lo que redunda en una mejora de la salud.

Además, el refuerzo de transporte público anunciado durante el periodo festivo supone mayores oportunidades para cumplir con los desafíos planteados y ganar puntos, pudiendo conocer el usuario a través de la aplicación la reducción de CO2 derivada de sus acciones.

El reto se celebrará entre el 1 y el 30 de septiembre, aprovechando que en este mes se celebra la Feria de Septiembre, la Semana Europea de la Movilidad y tiene lugar el inicio del curso escolar, animando con él a caminar, pedalear o usar el transporte público para acudir a los Huertos, la FICA, el campamento de Moros y Cristianos o desplazarse al centro educativo o lugar de trabajo.

De esta forma se busca crear hábitos saludables y premiar las actividades sostenibles, entrando los diez mejores clasificados en el ranking al finalizar el mismo en el sorteo de una bicicleta valorada en 300 euros.