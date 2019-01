Los Reyes Magos repartirán 18.000 peluches, 3.000 kilos de caramelos y 65.000 bolsas de gominola en Cartagena

Publicado 04/01/2019 12:27:57 CET

CARTAGENA (MURCIA), 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes es lo más esperado por los más pequeños de Cartagena durante las Navidades. Este año, la Cabalgata estará compuesta de 14 carrozas (10 ocupadas por asociaciones de vecinos) que repartirán a lo largo del trayecto un total de 18 mil peluches, 3 mil kilos de caramelos y 65 bolsas de gominolas.

El concejal Servicios Públicos y Festejos, Juan Pedro Torralba, mantenía esta mañana la última reunión de coordinación de la cabalgata con diferentes servicios municipales y en especial de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, con el fin de garantizar la seguridad del desfile a su paso por las diferentes calles.

El cortejo contará este año nuevamente con la colaboración del Centro Comercial del Corte Inglés, que ha patrocinado dos carrozas y de los empresarios del Polígono Cabezo Beaza que han regalado parte de los peluches, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las asociaciones de vecinos de Santa Lucía, Lomas de Canteras, Urbanización Mediterráneo, Sector Estación, Puerto de Santa Bárbara de Arriba, Cuesta Blanca, Galifa, La Aparecida, San Antonio Abad y Virgen de la Caridad contarán cada una con una carroza gracias al sorteo efectuado por la concejalía de Festejos el 12 de diciembre, para facilitar la participación de los barrios y diputaciones.

El desfile se iniciará a las 18.30 horas en la Alameda de San Antón con la Banda de Música 1990 y finalizará a las 22:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Durante su trayecto, los asistentes podrán disfrutar de carrozas de series y películas de dibujos animados como Los Increíbles, Coco, Madagascar, Pepa Pig, Blancanieves y los siete enanitos, entre otras, así como diversas charangas y grupos de animación.

La Cabalgata recorrerá las principales calles y plazas de Cartagena como la plaza de España, paseo Alfonso XIII, calle Santa Florentina, calle del Carmen, calle Jabonerías, calle Sagasta, Puertas de Murcia y calle Mayor.

Como otros años, se pondrán a disposición de los ciudadanos sillas que estarán ubicadas las calles Puertas de Murcia, Santa Florentina, Carmen y Jabonerías cuyo precio, será de 3 euros cada una.

También habrá autobuses urbanos gratuitos a partir de las tres de la tarde y se mejorará su frecuencia de paso como si fuera un día laborable.

VISITAS DE LOS REYES MAGOS

Antes de la Cabalgata de los Reyes Magos, por la mañana, se realizarán numerosas actividades. A las 9.15 horas los Reyes Magos visitarán a los niños del Hogar de la Infancia. A las 10.00 horas, se reunirán con las personas mayores del Asilo de Ancianos. Además, sobre las 10.45 horas, llevarán juguetes y gominolas a los más pequeños del Hospital de Santa Lucia.

A las 10.25 horas, Sus Majestades los Reyes Magos embarcarán en el Catamarán del Puerto de Culturas del muelle de San Pedro y realizarán un pequeño recorrido hasta llegar al muelle Alfonso XII a las 11.45 horas.

Desde allí los Reyes Magos marcharán a pié hasta el Palacio Consistorial, donde los recibirá la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y saludarán a los asistentes desde el balcón principal. A continuación ofrecerán una recepción en la Plaza del Ayuntamiento. Durante esta recepción, los más pequeños podrán saludar, entregar su carta, decirle qué quieren de regalo o sacarse una fotografía con Melchor, Gaspar y Baltasar: una actividad que año tras año congrega a miles de pequeños.

SEGURIDAD DURANTE LA CABALGATA DE REYES

Más de 80 efectivos, entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, velarán por la seguridad de los asistentes y de los participantes. A esto hay que sumarle el dispositivo ordinario, no solo de Policía Local y Bomberos, sino también de Policía Nacional y Guardia Civil.

Los Bomberos y la Policía Local recomiendan que, a fin de evitar atascos de tráfico, es conveniente desplazarse a pie hasta el punto en que desee ver la cabalgata o utilizar los aparcamientos disuasorios y transporte público con tiempo suficiente.

Otras de las recomendaciones son si se va en grupo es acordar un punto de referencia donde volver en caso de perderse, los niños pequeños deben ir de la mano de las personas mayores, estar atento de los ancianos y de las personas con discapacidad que necesiten nuestra ayuda, no obstaculizar el paso del desfile, no acercarse a las ruedas de las carrozas y no tirar caramelos ni objetos a nadie.

En caso de emergencia, recomiendan mantener la calma, evitar gritar, correr o empujar a las personas y avisar a los servicios de emergencia presentes en la Cabalgata, o en su defecto al 112 y 092.

Una vez finalizado el acontecimiento, es importante abandonar el lugar de forma ordenada para evitar aglomeraciones.

Con carácter previo, los asistentes deben estar atentos a las informaciones oficiales que emitan las autoridades sobre el acontecimiento, así como las que aparezcan en los medios de comunicación o a través de 'http://www.cartagena.es'.