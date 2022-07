Ribera se muestra convencida de que se puede alcanzar un acuerdo sobre la exportación de gas "lo antes posible"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha reunido con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con motivo de la puesta en marcha de la Oficina del Mar Menor - EDU BOTELLA

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado segura de que los países de la Unión Europea pueden "trabajar para alcanzar un acuerdo lo antes posible" sobre la exportación de gas.

Además, se ha mostrado convencida de que alcanzarán ese acuerdo sobre esa "base" que no le parece la "más adecuada" en los términos en los que se ha presentado. El objetivo es "responder de manera eficaz lo antes posible a la llamada de solidaridad de algunos estados miembros", ha ratificado.

Ribera ha contestado de esta forma al ser preguntada por la propuesta del Gobierno de España de ofertar más gas a cambio de no tener que recortar en la demanda interior, por si está en contacto con otros países que ya se han posicionado a favor de la postura española y por las críticas de países como Alemania.

Ribera ha considerado que "no hay ningún colega de la UE que esté diciendo que no quiere trabajar para ofrecer seguridad de suministro hasta donde seamos capaces de identificar esas medidas para convecinos nuestros, para europeos que lo están pasando mal en este momento". Ha querido dejar claro que esto está "fuera de toda duda".

Ha reconocido que ha mantenido contactos "muy importantes" con distintos ministros, tanto de países menos afectados por el recorte del gas ruso como con el propio Gobierno alemán y otras naciones que están más afectadas.

"El principal problema que se ha suscitado al ver la propuesta de la Comisión no es un problema de respaldar o no el objetivo que se persigue, que es conseguir solidaridad sobre la base de unanimidad y flexibilidad", según Ribera, sino que el problema es "la dificultad de compartir unas medidas que consideramos ineficaces para el objetivo de solidaridad, injustas en su distribución y que prácticamente no han sido debatidas".

"No se ha escuchado cómo se puede contribuir a ese objetivo", según Ribera, quien cree que es "muy importante conseguir que esas medidas que sí sean eficaces y puedan responder a las necesidades del resto de los europeos afectados por este recorte sean identificadas cuanto antes".

Con este fin, ha asegurado que el Gobierno central está trabajando "estrechamente" en identificar y proponer aquellas medidas en las que se muestra convencido de que España puede ofrecer "un valor añadido que nadie más puede ofrecer".

Ha destacado la puesta a disposición de todas las infraestructuras de España y de todo aquello que pueda hacer llegar hasta el centro de Europa, y ha reclamado que, más allá del impulso al ahorro y la eficiencia en el gasto de energía, que siempre es recomendable, "no supere extremos en los que se pidan hacer cosas que, sin embargo, no redunden en favor de nadie, sino en perjuicio de algunos".

Ha insistido en que es "dramática" la situación a la que "nos avecinamos, sobre todo, alguno de nuestros compañeros europeos, y es fundamental comprender que el proyecto de Europa se construye sobre la solidaridad", y cree que es bueno que este proyecto "preste atención, escuche e interprete".