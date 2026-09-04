La RM-C1 entre Alcantarilla y Barqueros (Murcia) abre esta tarde tras unas obras ejecutadas en tres meses

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, supervisan el fin de obra de la carretera que une Alcantarilla con la pedanía murciana de Barqueros. - CARM

La actuación en la RM-C1 ha supuesto una inversión de 525.651 euros y beneficia a más de un millón de usuarios al año

ALCANTARILLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha finalizado en tres meses las obras de mejora de la carretera RM-C1, que conecta Alcantarilla con la pedanía murciana de Barqueros, frente a los seis meses previstos inicialmente, y la vía abrirá al tráfico esta tarde, según ha informado este viernes el Gobierno regional.

La actuación ha supuesto una inversión de 525.651 euros y ha permitido mejorar el firme, la seguridad y las condiciones de circulación de esta vía, que registra más de un millón de usuarios al año, según los datos facilitados por la Comunidad.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha supervisado el resultado de los trabajos junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol.

García Montoro ha señalado que la actuación se ha ejecutado "en la mitad del tiempo previsto" y ha explicado que para ello fue necesario mantener la carretera cortada durante más tiempo.

La intervención se suma a otra actuación ejecutada anteriormente por el Gobierno regional sobre ocho kilómetros de esta misma carretera, en el tramo más próximo a Barqueros, que contó con una inversión de 896.000 euros.

Además, en Alcantarilla está prevista la construcción de una glorieta en la intersección de la RM-560, carretera de Alcantarilla a Molina de Segura, con la RM-B4, que conecta con Puebla de Soto. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 291.650 euros y se sitúa en un punto por el que circulan 2,2 millones de usuarios al año, según la Comunidad.

Por otro lado, el Gobierno regional ha destinado recientemente 653.000 euros a la mejora de la RM-310, entre la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro y el límite de la provincia de Alicante.