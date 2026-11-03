La RM-2 y la RM-23 afrontan obras de mejora de la seguridad vial durante tres semanas - CARM

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha inició este pasado lunes las obras de mejora de la seguridad vial y refuerzo del firme de las autovías autonómicas RM-2, entre Alhama de Murcia y el Campo de Cartagena, y RM-23, que conecta esta vía con la RM-3, entre Totana y Mazarrón. Los trabajos cuentan con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de tres semanas.

La actuación ha comenzado en la RM-2, en el término municipal de Alhama de Murcia, donde se renovará el firme del margen derecho en dos tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 3 y 4,05, y entre el 4,5 y el 7. También se actuará en el margen izquierdo entre los kilómetros 1,9 y 4,05, según ha informado la Comunidad.

Posteriormente, los trabajos continuarán en la RM-23, en el término municipal de Totana, donde se mejorará el pavimento del margen izquierdo entre los puntos kilométricos 0 y 0,7.

Ambas autovías soportan más de tres millones de desplazamientos anuales. En concreto, la RM-2 registra 3.835.785 vehículos al año, mientras que la RM-23 alcanza los 3.266.020, según los datos facilitados por la Consejería.

Las obras contemplan la extensión de 15.000 toneladas de mezcla bituminosa. Los trabajos incluyen el fresado del firme existente y la aplicación de dos nuevas capas de pavimento: una intermedia de cinco centímetros y otra de rodadura de tres centímetros. También se realizarán los riegos de adherencia entre capas y la reposición de las marcas viales.

Durante la ejecución de las actuaciones se mantendrá la circulación mediante desvíos provisionales o 'bypass' por la calzada en la que no se esté trabajando, con itinerarios señalizados para garantizar la seguridad de los usuarios y de los operarios.

La intervención forma parte de las actuaciones de conservación preventiva de ambas infraestructuras y da continuidad a los trabajos iniciados el pasado año.

La RM-2 tiene 36 kilómetros de longitud y conecta la autovía A-7, en Alhama de Murcia, con la A-30, en el enlace de Lobosillo y Torre Pacheco. Este corredor permite canalizar los desplazamientos entre Cartagena y Andalucía sin atravesar la ciudad de Murcia y facilita el acceso a los polígonos industriales de Alhama y Fuente Álamo.

Por su parte, la RM-23 enlaza la RM-2 con la RM-3 y facilita las comunicaciones entre el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena y el litoral de Mazarrón.