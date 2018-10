El Romea acoge este sábado el estreno absoluto de la obra de Javier Gutiérrez bajo la dirección de Peris-Mencheta

Publicado 28/09/2018 14:27:52 CET

La obra, con Cristina Castaño como coprotagonista, es una comedia de Sebastián Thiéry que combina el humor absurdo, el suspense, el drama y hasta la tragedia

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romea acoge este sábado, a las 21.00 horas, el estreno absoluto de '¿Quién es el señor Schmitt?', una obra protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta.

La presentación de la obra ha tenido lugar este viernes en el Salón de los Espejos del histórico teatro en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Murcia, José Ballesta, y el concejal de concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco.

Las entradas para asistir a la primera representación en España de esta comedia inclasificable de Sebastián Thiéry, que combina el humor absurdo, el suspense, el drama y hasta la tragedia, ya están agotadas. Tras su paso por Murcia, la representación viajará por todo el país. Completan el reparto de actores Xabier Murua, Quique Fernández y Armando Buika.

Esta obra es una de las más de 150 representaciones que conforman la temporada de los teatros Romea y Circo de Murcia, que ofrecen funciones y espectáculos de martes a domingo, de forma ininterrumpida.

"Hemos querido que nuestros teatros sean un reflejo de la cultura nacional e internacional del momento, trayendo a Murcia espectáculos que triunfan en todo el mundo, con una programación abierta y versátil, que huye del elitismo y del exclusivismo, pero que no renuncia un ápice a la calidad", ha destacado José Ballesta, quien ha indicado que "el número de espectadores a los teatros murcianos se ha incrementado un 20 por ciento, con más de 170.000 personas".

SINOPSIS

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor 'Schmitt'.

Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros,

la ropa de sus armarios no les pertenece... El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar.

Sebastián Thiéry (1979) es un actor y dramaturgo francés formado en la escuela Cours Florent y el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Ha sido nominado a Mejor autor en los Premios Moliére por obras como '¿Quién es el señor Schmitt?', 'Los conejillos de indias' o 'Dos hombres desnudos'.