La rotonda de entrada a Lorca será denominada con el nombre de 'Plaza de la Unidad Militar de Emergencias'

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno Municipal de Lorca de este mes de octubre ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor de todos los Grupos Municipales, la moción presentada desde alcaldía para que la rotonda de entrada a Lorca, entre la carretera de Murcia y la ronda sur, sea denominada 'Plaza de la Unidad Militar de Emergencias'.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha destacado que "toda la sociedad se siente obligada a hacer un reconocimiento público a las personas y entidades que han destacado por sus cualidades o en el ejercicio de su profesión y/o vocación, mostrando, al mismo tiempo, una contribución continuada a su ciudad".

En el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desde su creación el 7 de octubre de 2005, "ha demostrado que la disciplina militar, las capacidades técnicas y el espíritu solidario pueden unirse para salvar vidas, proteger hogares y dar esperanza en los momentos más difíciles", han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

LORCA Y LA UME

A lo largo de sus 20 años de historia han tenido un papel fundamental en las inundaciones de Levante (2012, 2019), el terremoto en Nepal (2015), el de México (2017), en el temporal Filomena (2021), en la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma (2021) o en la ola de incendios forestales que afectó a España este verano (2025), entre otras muchas actuaciones destacadas.

La estrecha relación entre la UME y el municipio de Lorca se inicia con el terremoto que asoló la ciudad el 11 de mayo de 2011, desplegando en un tiempo récord sus primeras unidades para desarrollar las acciones necesarias que normalizaron la situación, permaneciendo en el municipio más de un mes, dejando posteriormente un destacamento de enlace y mantenimiento del campo de desplazados de la emergencia durante varios meses.

Tan sólo un año después, la UME regresó a la comarca para intervenir en la inundación del 28 de septiembre de 2012 que costó la vida a cinco personas entre Lorca y Puerto Lumbreras. El 6 de agosto de 2015, intervino de nuevo en el municipio, esta vez en el incendio forestal que amenazaba la Sierra del Almirez en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Una intervención que pudo evitar un incendio forestal catastrófico.

Estas tres actuaciones decisivas de la UME en el territorio lorquino, les convierte en el único municipio español en haber recibido su apoyo en tres situaciones críticas motivadas por catástrofes distintas.

El municipio ha podido profundizar esta relación institucional a través de ejercicios y simulacros conjuntos, así como con la formación de sus efectivos de emergencias en los cursos que anualmente organiza la Escuela Militar de Emergencias.

En noviembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobó por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Unidad Militar de Emergencias (UME).