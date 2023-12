Rubira: "La desalación debe ser únicamente un complemento al Tajo-Segura, al que nunca vamos a renunciar"

El Scrats advierte que "habrá que seguir trabajando" en el precio del agua desalada porque "está lejos de ser el idóneo"



MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Sara Rubira, Sara Rubira, ha afirmado que la desalación "debe ser únicamente un complemento al trasvase Tajo-Segura, al que nunca vamos a renunciar como recurso esencial".

Rubira ha hecho estas declaraciones con motivo de la firma de los acuerdos entre la Sociedad Estatal Acuamed y las 63 comunidades de regantes pertenecientes al Sindicato Central Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en Murcia, Almería y Alicante para el establecimiento de las condiciones económicas de los recursos procedentes de las desaladoras de Torrevieja (Alicante) y Águilas (Murcia).

"La desalación es un complemento, y no es la solución para paliar el déficit de la cuenca", tal y como ha señalado Rubira, quien ha comparecido acompañada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea.

En este sentido, Jiménez ha valorado que este acuerdo es "motivo de alegría" para todos los regantes de Alicante, Murcia y Almería que optan a estas aguas desaladas con una orden ministerial que fija un precio en el que, a su juicio, "habrá que seguir trabajando" porque "está lejos de ser lo idóneo" pero hace que el agua desalada "tenga una carga que la haga asumible para los agricultores".

Por su parte, Rubira ha asegurado que el Gobierno murciano va a estar "siempre" al lado de los regantes y ha querido aclarar que el acuerdo firmado este jueves "no supone un incremento del agua que necesitan los regantes".

No obstante, ha reconocido que es una acuerdo que les da "seguridad jurídica" a pesar de que "llegue tarde". "Ya sabemos que el Gobierno central aboca a los agricultores a consumir agua desalada por esos recortes que se hacen del trasvase Tajo-Segura", según la consejera.

Ha lamentado que los regantes "están entre la espada y la pared y tienen que comprar este agua desalada porque, de lo contrario, tendrían que abandonar el campo". Así, ha advertido que el agua desalada "es más cara" y cuesta "más del doble" con respecto al precio del agua trasvase y "tiene menos calidad por la cantidad de boro que tiene".

Rubira ha recordado que lleva vinculada al mundo del agua desde hace "muchísimos años" y no conoce "a ningún agricultor, a ninguna comunidad de regantes y a ninguna asociación agraria que prefiera agua de salada antes que agua del trasvase".

Sin embargo, ha señalado que la situación en la que están "inmersos" los regantes, con esos "recortes" del trasvase del Tajo-Segura, "les obliga a pasar por el aro", al igual que "estamos ya acostumbrados todos los españoles: a pasar por el aro de las políticas de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha lamentado que el acuerdo firmado este jueves "no pone solución a esa situación que se nos viene de cara a 2027, con esos 400 hectómetros cúbicos de déficit que va a tener la cuenca del Segura".

Por eso, ha asegurado que el Gobierno regional "siempre" va a defender el trasvase Tajo-Segura, que es una infraestructura que "ha demostrado durante los casi 25 años que va a cumplir que ayuda a los agricultores y que es vital para el desarrollo social, económico y medioambiental de todo el Levante".

Finalmente, ha lamentado que el acuerdo firmado este jueves "no va a beneficiar a zonas de la Región como el Altiplano, como Mazarrón o el Noroeste".

Ha advertido que las "promesas" de ampliación del agua desalada que hace el Gobierno central "no van a solucionar el déficit de 400 hm3 que se nos viene en 2027". "No me saben contestar, ni en las reuniones ni en las cartas, cómo van a hacer desde el Gobierno central para paliar ese déficit", ha zanjado.