Rubira destaca el liderazgo de la Región en exportación de ovino vivo en la lonja de ganado de Mercamurcia

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, asistió esta semana a la lonja de ganado que se celebra semanalmente en Mercamurcia, punto de encuentro del sector ganadero regional desde 1978.

Durante la jornada, en la que se celebran las tradicionales juntas de precios, Rubira puso en valor la "fortaleza" del ovino en la Región de Murcia, que consolida su liderazgo nacional en exportación de ovino vivo.

El peso de la Región en la exportación de ovino vivo sigue al alza, con un aumento de cinco puntos en un año (del 62,5 por ciento en 2024 al 67,7 por ciento en 2025), hasta concentrar dos de cada tres euros que exporta España en este subsector.

Cada jueves, empresas ganaderas, mataderos, fábricas de embutidos, mayoristas y agentes intermediarios participan en este encuentro semanal, en el que, bajo la coordinación y presidencia de Mercamurcia, se fijan las cotizaciones vigentes mediante el contraste entre compradores y vendedores, alcanzando acuerdos que marcan la referencia del mercado.

La consejera subrayó que este espacio "es un ejemplo de diálogo y equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena", y reafirmó el compromiso del Gobierno regional con "un sector estratégico para la economía y las exportaciones de la Región de Murcia".