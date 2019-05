Ruiz (Podemos-Equo) pide un debate con todos los candidatos para que los ciudadanos sepan qué modelo elegir

Publicado 17/05/2019 11:53:20 CET

MURCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Equo a la Alcaldía de Murcia, Ginés Ruiz, ha propuesto un debate entre todos los cabeza de lista de los diferentes partidos para "poner sobre la mesa" todas las políticas que llevan en su programa y "contraponer los modelos de municipio". Así, espera que el resto de candidatos "recojan el guante" porque "sería bueno para la ciudadanía".

Ruiz ha destacado la importancia de que los candidatos que optan en Murcia a la Alcaldía mantengan un debate en el que expongan "qué modelo de ciudad quieren para la capital". Para el candidato de Podemos-Equo es vital que los ciudadanos conozcan las propuestas de las diferentes formaciones, "que sepan qué intenciones tienen y cuáles van a ser sus políticas".

La mejor manera de conocer los diferentes programas es, a juicio de Ruiz, "enfrentándolos en un debate de los candidatos de las formaciones, comparando las propuestas de unos y otros en los sectores más sensibles para el municipio, sabiendo qué intenciones tienen con los murcianos".

El candidato de Podemos-Equo ha lanzado esta propuesta a la espera de saber "si el resto de cabezas de lista está dispuesto a debatir". Ha justificado esta propuesta en el hecho de que "hemos asistido y seguiremos asistiendo a debates con los candidatos a la presidencia pero, no hay debate con las personas que optan a dirigir los municipios, entre ellos, la capital de la Región".

Para Ruiz, los debates electorales suponen un "ejercicio de democracia y transparencia". Por ello, "no he dudado en lanzarme a pedirlo formalmente porque me parece vital de cara al 26 de mayo que los habitantes del municipio puedan tener toda la información necesaria para meter en la urna un voto pensado, meditado y basado en el conocimiento real de los programas y las intenciones políticas de cada formación".