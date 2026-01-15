Rutas, música y gastronomía, forman la programación de MulaFlor 2026

La presentación de esta edición se ha realizado en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MULA

La próxima edición de la Fiesta del Almendro en Flor, MulaFlor 2026, comenzará este viernes con la apertura de los concursos de escaparates, balcones y terrazas y unas rutas autoguiadas para visitar la floración en el municipio.

Durante el acto de presentación, realizado en Murcia, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha subrayado que "MulaFlor se ha convertido en una seña de identidad, una forma de compartir nuestro territorio y de mostrar que en Mula la primavera nace antes". Asimismo, Moreno ha señalado que "MulaFlor es una invitación a descubrir el municipio desde el respeto al paisaje y a la agricultura, entendiendo la floración como un patrimonio vivo que debemos cuidar y compartir de forma responsable", según informaron fuentes municipales.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha puesto en valor la iniciativa destacando que "MulaFlor es un magnífico ejemplo de cómo un municipio sabe transformar su paisaje, su agricultura y su identidad en una experiencia cultural y turística de primer nivel, capaz de generar atracción, economía y orgullo para toda la Región". El concejal ha añadido que "la floración del almendro en Mula se ha convertido en un símbolo de inicio y de renovación que proyecta una imagen muy positiva de nuestro territorio".

Bajo el lema 'Donde nace la primavera', MulaFlor 2026 propone una programación que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura, articulada en cuatro fines de semana temáticos y con actividades repartidas por el casco urbano, las pedanías y los principales parajes naturales del municipio.

La propuesta incluye rutas guiadas entre almendros en flor en enclaves como Casas Nuevas, Fuente Librilla o el Campo de Cagitán; experiencias de amaneceres y atardeceres entre flores; actividades culturales y musicales; propuestas familiares; y visitas a espacios patrimoniales como el Convento de San Francisco, el Castillo de los Vélez, la Villa Romana de Los Villaricos o el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo.

GASTRONOMÍA, TERRITORIO Y PROYECCIÓN EXTERIOR

El gran eje de esta edición será de nuevo la gastronomía, con la celebración de la segunda edición de GastroFlor, la feria gastronómica que pone en valor el producto local y la almendra como hilo conductor, a través de talleres de cocina, showcookings de grandes cocineros regionales, degustaciones y música en directo.

También se celebrará la cuarta edición de la Feria Agrícola de Mula, un punto de encuentro para agricultores, empresas y profesionales de toda la Región. "La floración no se entiende sin quienes trabajan la tierra todo el año", ha señalado el alcalde de Mula, destacando el papel esencial de la agricultura en la identidad y el desarrollo de la localidad.

NOVEDADES

Entre las principales novedades de MulaFlor 2026, se ha presentado la inauguración del 'Km 0 de las Floraciones de España y Europa' en la Plaza del Ayuntamiento, un hito simbólico que situará a Mula como punto de referencia de las Floraciones de España y Europa.

También se celebrarán las primeras Jornadas Nacionales sobre 'Desarrollo rural, turismo y floración', que constituirán un espacio de reflexión e intercambio de conocimiento sobre el presente y el futuro de los territorios rurales y que van a ser una referencia nacional en el debate sobre nuevos modelos de desarrollo rural vinculados al turismo de naturaleza, el paisaje y la identidad territorial.