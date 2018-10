Ruth Lorenzo, candidata ideal de los eurofans para representar a España en Eurovisión

Publicado 06/10/2018 10:38:44 CET

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ruth Lorenzo ha sido elegida por segunda vez, no consecutiva, la candidata ideal para representar a España en Eurovisión, tal y como demuestran los resultados de la encuesta llevada a cabo por eurovisión-spain.com, que cumple este año su décimo aniversario.

Después de su participación en el festival en 2014, la artista consigue liderar esta lista una vez más como ya lo hiciese en 2017, año en el que prometió volver, pero que, finalmente, no lo hizo. A pesar de que el representante de España en Eurovisión 2019 volverá a salir de la academia de Operación triunfo, el portal de referencia en castellano sobre el festival desde hace dos décadas, no ha querido perder la oportunidad de conocer cuál es la opinión de los eurofans.

Tras meses de propuestas, eliminatorias y votaciones, los seguidores del certamen han querido que la murciana recupere su trono, seguida de Álvaro Soler, que sube un puesto en esta edición y vuelve a quedarse a las puertas de ser el ganador, y Blas Cantó, que logra el bronce, su mejor posición hasta la fecha.

Si bien ninguno podrá estar en el festival como protagonista, sí podrían hacerlo como compositores del tema que lleve uno de los 16 candidatos el próximo mes de mayo a Tel Aviv. La ganadora de La Elección Interna 2019 es autora de su último disco, Loveaholic, y ha escrito temas para Daniel Diges, Auryn, Miguel Poveda y Dannii Minogue, entre otros.

Soler, por su parte, acaba de publicar su segundo álbum de estudio, coproducido por Ali Zuckowski, también autor de la canción ganadora de Eurovisión 2014, Rise like a Phoenix, de Conchita Wurst. Cantó se encuentra ahora mismo en su mejor momento profesional tras publicar su primer disco en solitario, 'Complicado'.

Después de optar en solitario a Eurovisión Junior 2004 y con Auryn a Eurovisión 2011, convertirse en un fenómeno fan con el grupo, y ganar de nuevo en solitario 'Tu Cara Me Suena', sus canciones 'In your bed', 'Drunk & Irresponsible' y, especialmente, su éxito 'Él no soy yo', han conseguido por fin llegar al público generalista. Blas Cantó ha sido, además, el artista favorito de los socios del ClubE-S, responsables del 50% en el resultado final.

Tras los primeros clasificados, la subida más fuerte de la lista tiene una dueña muy clara y se llama Rosalía. El fenómeno musical del año, sube más de 60 posiciones hasta el #4. La fusión de los ritmos sureños con el sonido urban en hits como 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá' han llevado a la catalana a rozar lo más alto de la tabla y a contar con defensores acérrimos de su participación en Eurovisión. Los lectores de la web también han dado un voto de confianza a las recién salidas de OT, Lola Índigo y Aitana, que logran el puesto #5 y #7, respectivamente.

La ganadora precedente de La Elección Interna, Diana Navarro, sigue entre las preferencias de los eurofans para el festival, en esta ocasión, en un meritorio sexto puesto, mientras que la clasificación de la gran final la cierran Pablo López en el #8, La Casa Azul en el #9, Pablo Alborán en el #10 y Beatriz Luengo en el #11, dando un salto de 26 peldaños.