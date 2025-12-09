Ruth Lorenzo, embajadora de los Centros de Buceo de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La cantante Ruth Lorenzo ha sido nombrada este martes embajadora de los centros de buceo de la Región de Murcia. Este reconocimiento está impulsado por la Asociación de Centros de Buceo y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo, quien ha destacado la estrecha vinculación de Lorenzo con el mar y con la ciudad. "Contar con tu voz y tu imagen para promocionar lo mejor de Cartagena es una suerte y un orgullo", ha asegurado, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Noelia Arroyo también ha hecho énfasis en la importancia de la difusión del buceo como actividad lúdica y ha afirmado que para Cartagena, la promoción del submarinismo es un "objetivo central de nuestro plan estratégico turístico". La alcaldesa ha señalado que el municipio cuenta con 18 centros de buceo registrados, principalmente en Cabo de Palos-La Manga y la zona oeste de La Azohía-Isla Plana. "Nuestro buceo es uno de los más atractivos de Europa, no solo por los fondos marinos, sino por el conjunto de experiencias que acompañan al visitante", ha señalado.

Asimismo, Arroyo ha señalado la necesidad de proteger las dos reservas marinas del municipio, Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

Por su parte, la nueva embajadora de los centros de buceo ha agradecido este reconocimiento y ha ensalzado Cartagena como destino deportivo para el buceo merced de sus tesoros submarinos. "Yo ya he disfrutado de los frutos de lo que supone crear una reserva marina. He visto con mis propios ojos el crecimiento de Cabo Tiñoso y cómo proteger un espacio natural da resultados rápidos y hermosos", ha explicado.

La cantante murciana ha aseverado que quiere usar su imagen "para dar visibilidad a la importancia de conservar nuestros fondos y promover un turismo responsable, que respete y ame el lugar".

Ruth Lorenzo ha avanzado algunas de las acciones que se van a realizar. Entre ellas, está prevista la divulgación del buceo en centros educativos, el impulso a la realización de limpiezas de fondos, así como la difusión de la belleza de estos enclaves únicos. Ha enumerado algunos de estos: como los pecios de la costa cartagenera, el bajo de Dentro y el de Fuera en Cabo de Palos, la cueva del Lago en Cabo Tiñoso o la almadraba de La Azohía, la última del Mediterráneo.

Finalmente, el presidente de los Centros de Buceo, Sergio Criado, ha asegurado que "qué mejor que Ruth, con su imagen nacional e internacional, para mostrar la belleza del fondo marino de nuestra Región".

Criado también ha hecho un balance de la situación actual, aventurando que gracias a la embajadora también se darán a conocer zonas más desconocidas. "Cabo de Palos ya es un referente por sí solo, pero necesitamos dar a conocer aún más Cabo Tiñoso y la futura reserva marina de Cabo Cope, en Águilas. La implicación de Ruth Lorenzo ayudará también a reforzar la convivencia con pescadores y a poner en valor artes tradicionales como la almadraba", ha indicado .

La designación como embajadora culminó con la firma del nombramiento y la proyección de un vídeo sobre los fondos marinos de la costa cartagenera.