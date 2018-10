Ruth Lorenzo estrena su nuevo disco 'Loveaholic', totalmente auto producido y editado por la artista murciana

Publicado 09/03/2018 11:34:38 CET

La artista murciana Ruth Lorenzo estrena su nuevo disco 'Loveaholic', resultado de todas sus influencias musicales y experiencias vitales: desde el criarse en Estados Unidos hasta su etapa como cantante de rock pasando por la brutal experiencia en el Factor X británico. Todas las canciones tienen su personalidad impregnada.

El segundo disco de estudio de la cantante y compositora, está compuesto entre Los Ángeles, Estocolmo, Londres y Barcelona y supone un nuevo rumbo musical para la artista murciana. Compuesto mayormente en inglés y producido por Red Triangle, responsables de algunos de los éxitos de artistas de la talla de Little Mix, Charlie Puth o Green Day, el sonido del disco recuerda a algunas de las bandas internacionales más importantes del momento como Imagine Dragons, Muse o Coldplay. Ella misma lo define como "12 canciones. 12 historias de amor. Un corazón roto".

Cada una de las doce canciones que forman parte de 'Loveaholic' cuentan una parte de Ruth: desde cartas de amor ('My Last Song'), canciones sobre sus relaciones de amor ('Good Girls Don't Lie, 'Moscas Muertas'), miradas al pasado ('The First Man', 'Amanecer') o canciones más desenfadadas ('Spanish Guitar', 'Freaks'). Además, explican en comunicado de prensa, el disco cuenta con la colaboración de uno de los ídolos musicales de Ruth, el legendario guitarrista ganador de 8 premios Grammy, Jeff Beck ('Another Day').

'Loveaholic' es un disco totalmente auto producido y editado por Ruth, en el que lleva más de dos años trabajando. El primer single 'Good Girls Don't Lie' fue número uno en todas las plataformas digitales, ya supera el millón de reproducciones y cuenta con el apoyo de las principales radiofórmulas del país.