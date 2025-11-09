Sale a licitación la Compra Pública Precomercial del proyecto 'Recupera' para reducir los nitratos del Mar Menor

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) desarrollan el proyecto 'Recupera' del que se ha abierto el plazo para presentar propuestas que respondan a la licitación que se publicó ayer en el narco de la Compra Pública Precomercial (CPP), cuyo objetivo es desarrollar tecnologías innovadoras para la desnitrificación de aguas salobres que vierten al Mar Menor.

El procedimiento se publicó ayer, 7 de noviembre, y permanece abierto hasta el próximo 9 de enero, fecha límite para la presentación de propuestas. Una vez concluido el proceso de evaluación, la adjudicación se realizará en marzo.

La convocatoria permitirá seleccionar hasta cuatro ideas para financiar su desarrollo, de las cuales un máximo de dos avanzarán a la fase final, que contempla la construcción de una planta piloto a escala industrial. Ésta se instalará en el entorno de la Rambla del Albujón, uno de los principales puntos de entrada de agua dulce y nitratos al ecosistema lagunar.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que "esta licitación marca un punto de inflexión en la aplicación de la innovación al servicio de la protección del Mar Menor". Según añadió, "el proyecto 'Recupera' nos permite combinar ciencia, tecnología y compromiso político para avanzar hacia una solución estructural que reduzca el aporte de nitratos y mejore la calidad del agua de la laguna".

Un modelo de innovación pública para proteger la laguna 'Recupera' es una Compra Pública Precomercial de innovación impulsada conjuntamente por el Gobierno regional y el CDTI, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el fin de desarrollar soluciones tecnológicas pioneras de desnitrificación aplicables tanto a las aguas superficiales como al acuífero subterráneo que rodea al Mar Menor.

La CPP financiará el diseño, desarrollo y validación de un prototipo innovador, con capacidad para reducir significativamente la concentración de nitratos en las aguas continentales salobres y adaptarse a caudales variables. Además, incorporará sistemas de monitorización en tiempo real para controlar la calidad del agua y la eficiencia del proceso.

El procedimiento se articula en tres fases sucesivas: Fase I: Diseño de la solución y desarrollo de un modelo preliminar y validación a pequeña escala; Fase II: Construcción del prototipo, integración de los sistemas, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento en la parcela habilitada junto a la Rambla del Albujón; y Fase III: Verificación preoperacion y evaluación en condiciones reales, garantizando la eficacia, sostenibilidad y posibilidad de replicación del sistema.

El objetivo es alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL 7, que permitirá disponer de una tecnología lista para su aplicación práctica y replicable en otros contextos similares.

INVERSIÓN DE CINCO MILLONES Y LIDERAZGO CONJUNTO

El desarrollo del proyecto 'Recupera' cuenta con una inversión total de cinco millones de euros, aportados por el Gobierno regional (1,25 millones), los Fondos FEDER (3 millones) y el CDTI (750.000 euros). El organismo estatal liderará el proceso técnico de selección y supervisión, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina su ejecución en el ámbito regional.

El consejero Juan María Vázquez subrayó que "este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas permite dar una respuesta eficaz y basada en la ciencia a los grandes retos ambientales".

Asimismo, añadió que "el Gobierno del presidente López Miras apuesta por la innovación como un eje esencial de las políticas medioambientales, aplicando conocimiento científico y capacidad tecnológica para lograr un Mar Menor más sano y resiliente".

Vázquez recordó que "la estrategia regional integra actuaciones directas sobre el territorio, restauración ambiental y medidas de I+D+i como esta, que complementan el esfuerzo realizado para reducir las presiones sobre la cuenca".

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR

'Recupera' constituye el primer proyecto en el Mar Menor que actúa directamente sobre el acuífero, uno de los principales focos de aporte subterráneo de nitratos. Su desarrollo permitirá disponer de una tecnología exportable y replicable en otros puntos del territorio donde existan problemas similares de contaminación difusa.

El consejero destacó que "la salida a licitación de esta Compra Pública Precomercial demuestra que la Región de Murcia no sólo lidera la acción de protección del Mar Menor, sino también la aplicación de la ciencia y la tecnología a la gestión ambiental". "Queremos que la Región sea un laboratorio de soluciones verdes, capaz de transformar los desafíos en oportunidades de innovación, empleo y sostenibilidad", concluyó Vázquez.