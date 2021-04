Salud anuncia que mejorará el sistema de citas para vacunar y aumentará las convocatorias en los próximos días

La evolución sigue "contenida" en la Región, con contagios concentrados en el ámbito familiar y entre jóvenes de 17 a 34 años

La Consejería de Salud ha anunciado que va a aumentar el número de citaciones para vacunaciones en los próximos días, siempre dentro del margen que le ofrece el número de dosis recibidas. Asimismo, se propone mejorar el sistema de convocatoria fomentando las llamadas por teléfono, que son "mucho más fiables" que los mensajes de texto por SMS.

"La semana que viene podremos contar con un dispositivo mucho mayor para hacer muchas más miles de llamadas", según ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha recordado que el sistema usado en la Región es el de citación mixta, por teléfono y por mensaje, al entender que en el siglo XXI no se pueden hacer llamamientos "masivos" porque "no da calidad".

No obstante, ha admitido que se están dando "peculiaridades" y su intención es fomentar las citas con llamada telefónica porque considera que es "mucho más fiable". Aunque no van a finalizar los mensajes SMS, la llamada permite que el paciente dé una respuesta de su aceptación de la vacuna y, si no se quiere poner la dosis, también permite recabar el motivo. Igualmente, este sistema permite al personal sanitario trasladar un mensaje de "apoyo" a la vacunación e insistir a la población en que se les volverá a llamar en el supuesto de que en ese momento no quieran inocularse.

Al ser preguntado por el ritmo de vacunación, ha recordado que la Región ha estado "muchas semanas" por encima de la media nacional pero, a veces, hechos "puntuales" le hacen bajar e la estadística. Con todo, ha defendido que el ritmo es "aceptable y, por supuesto, en los próximos días, con el incremento de estas citaciones vamos a conseguir miles de vacunaciones más y situarnos por encima de la media".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pedreño ha desmentido que haya gente que se haya vacunado sin cita. "Lo que ocurre es que han habido personas que no leyeron el mensaje o no lo entendieron, acudieron a los puntos de vacunación y, efectivamente, estaban citados, por lo que se les vacunó", según el consejero.

En cuanto a las personas a las que se les haya pasado el turno de vacunación por cualquier motivo, Pedreño ha recordado que los servicios de citación contemplan volver a llamarles de forma inmediata.

Al ser preguntado por los puntos de vacunación ofrecidos por el Ayuntamiento de Murcia para evitar desplazamientos, Pedreño ha recordado que este municipio cuenta con un sistema de vacunación mixto con centros de salud destinados a mayores, personas con discapacidad y con problemas de movilidad. Asimismo, contempla pabellones, porque los grandes espacios "consiguen vacunar en menos tiempo a mucha más población".

Con todo, reconoce que la Consejería contempla todos los ofrecimientos que hacen los ayuntamientos, y recuerda que se pusieron a su disposición hasta 200 espacios amplios para vacunar, que se han ido inspeccionando los que reúnen las condiciones más adecuadas.

EVOLUCIÓN "CONTENIDA"

Pedreño ha afirmado que la Región afronta la segunda quincena de abril con una evolución "contenida" en la tasa de incidencia regional, con 66,2 casos por cada 100.000 habitantes acumulados en 14 días y 34,1 a los 7 días, registrando una de las mejores tasas de incidencia de todas las comunidades autónomas.

No obstante, ha lamentado el aumento en el número de contagios, cuyo origen se concentra en el ámbito familiar y en el colectivo de jóvenes de 17 a 34 años tal y como refleja el último informe semanal del Servicio de Epidemiología.

Ante este aumento generalizado en todo el territorio nacional, Pedreño ha mostrado su preocupación por el nuevo escenario anunciado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de no prorrogar el estado de alarma y las medidas que se contienen en el mismo.

"Al Gobierno regional no le preocupa el cese de este estado de alarma, sino la ausencia de un plan 'B' que dé soluciones jurídicas y de seguridad a las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones en función de la evolución de los casos en sus respectivos territorios", ha señalado Pedreño.

Por ello, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Pedreño expuso que para el Gobierno murciano es "fundamental" abordar ya el escenario que se va a dar en tan solo tres semanas. "Nos preocupa que llegue el 9 de mayo y las comunidades no tengamos herramientas para poder actuar en función de la evolución de las cifras diarias", ha explicado.

"No se trata de que las comunidades podamos aplicar medidas restrictivas a la población, sino que se trata de que podamos proteger la salud de la población en general; de tener mecanismos para actuar y frenar el contagio que se puede provocar en los territorios con el incremento de las cifras en determinadas zonas o municipios", ha añadido.

Ha recordado que este miércoles entró en vigor la flexibilización de las restricciones para las actividades en función de la contención de los casos en la última semana epidemiológica.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Respecto al proceso de vacunación, Pedreño ha hecho un llamamiento a la población y les ha informado que "solo deben acudir aquellas personas que hayan sido citadas previamente, bien por llamada telefónica o por mensaje de texto".

Este jueves por la mañana ha comenzado la vacunación masiva en el estadio de la Nueva Condomina al colectivo de 75 a 79 años con una programación de 2.000 personas al día. Este mismo colectivo también se vacunará en las instalaciones y pabellones puestos a disposición de Salud en Lorca, Abarán, Cartagena, Torre Pacheco, Totana, Las Torres de Cotillas y Archena.

Asimismo, la Consejería vacuna este jueves a las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 65 años en las instalaciones habilitadas en Cartagena, Cehegín, Yecla, Lorquí y Ceutí; así como en los centros de salud de Abanilla, Alguazas y Fortuna.

Según los últimos datos del Servicio de vacunación, la Región registró un total de 293.702 vacunas administradas y, de ellas, 99.986 en segundas dosis. La Consejería mantiene sus previsiones de vacunar a 50.000 personas semanalmente, que se elevarían a 61.000 en la semana actual.

El Ministerio de Sanidad ha informado que España recibirá esta semana entre 4,5 y 5 millones de vacunas de Pfizer extraordinarias, pero todavía no se conoce el reparto por comunidades. Estos viales se sumarían a los más de 31.000 que se otorgan semanalmente a la Región, al menos durante abril.

En cuanto a las vacunas de Moderna, estaba prevista la llegada de 8.000 dosis esta semana, según Pedreño.

COMPRA CENTRALIZADA

Al ser preguntado por el hecho de que algunas comunidades estén negociando de forma unilateral con algunos laboratorios, Pedreño ha recordado que el Gobierno murciano siempre ha defendido la "uniformidad de criterios" a nivel nacional, al considerar que es "lo más práctico".

Además, recuerda que estas vacunas deben recibir el visto bueno de las agencias Europea y Española del Medicamento. "Creemos que son los requisitos imprescindibles para que un sistema público sanitario funcione en condiciones", ha aseverado. "Cualquier profesional sabe que, cuando se prescribe un medicamento o una vacuna en este país, ha pasado los filtros de los comités técnicos", destaca.

CERTIFICADO

Respecto a la posibilidad de recibir un informe de vacunación, Pedreño ha recordado que la UE está elaborando un certificado verde digital que está muy avanzado. La Región está participando con dos representantes y, en breve, se va a poner en marcha la experiencia piloto en algunas comunidades.

Si algún paciente lo solicita, se puede conseguir un informe del registro vacunal, pero ha pedido que no se hagan llamadas porque "no es un requisito obligatorio ahora mismo para nadie, ni para desplazarse ni para trabajar".